Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"



БМП-3

Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж": БМП-3Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

ЦАМТО, 23 августа. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" развернута масштабная площадка Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2017".

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, представленная экспозиция насчитывает более 40 тематических отделов, где демонстрируются самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса – свыше 18,5 тыс. новейших разработок.

На форуме представлены новые технологии, материалы и достижения других отраслей науки и промышленности для внедрения их в производство на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

На открытых площадках представлены крупногабаритные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В этом году форум собрал 1,2 тыс. предприятий и организаций, что значительно превышает показатели прошлого года. Участники форума представляют передовые достижения ОПК и перспективные образцы российской и зарубежной военной техники.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, иностранные гости форума "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робот "Нерехта", боевую машину пехоты БМП К-17 и танк Т-90.

В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты БМП К-17 "Бережливый". Гостям мероприятия продемонстрировали тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17 с ходу.

Робототехнический комплекс "Нерехта" в дистанционном режиме вел огонь из 12,7-мм пулемета "Корд" непрерывными очередями (600-750 выстр./мин.).

Также было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18.

Кроме того, на форуме продемонстрировали работу противотанковых и огнеметных средств Сухопутных войск – "Штурм-СМ", "Спрут-СД", БМО-Т, двухзвенных тягачей, действия мобильной сухопутной группы, а также линейку армейских грузовиков на базе "Урал" и "КамАЗ".

Российские военные впервые продемонстрировали тактику ведения боя на основе сирийского опыта на автомобилях повышенной проходимости "Багги".

В частности, автомобили повышенной проходимости "Багги" обеспечили выход группы на выгодный рубеж огнем из авиационного пулемета ГШГ по группе пехоты противника.

"Багги" предназначен для ведения разведывательно-поисковых действий и сопровождения разведывательных групп. Вооружен четырехствольным авиационным пулеметом калибра 7,62 мм со скорострельностью 6 тысяч выстр./мин. и прицельной дальностью 1 километр. Экипаж – 4 человека.

Первый день работы Международного военно-технического форума "Армия-2017" завершился масштабным ночным динамическим показом российского вооружения и техники.

Для российских и зарубежных зрителей были разыграны несколько эпизодов боя.

В эпизоде по уничтожению разведки противника комплексной огневой засадой были задействованы танки Т-80У, на которых установлены комплексы управляемого вооружения "Рефлекс" – ракета, управляемая по лучу лазера, обеспечивает поражение цели на дальности до 5 тысяч метров, танки Т-72Б1 и Т-90А, а также ЗРПК "Тунгуска", самоходный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С", ЗРПК "Панцирь-С" и несколько боевых бронемашин, в том числе БМП-3, на которой установлен комплекс управляемого вооружения "Бастион", система управления огнем, ночной прицел и стабилизатор вооружения. Танкисты показали возможности стрельбы кумулятивными снарядами.

Военные продемонстрировали стрельбу по беспилотным летательным аппаратам и уничтожение вертолетов противника.

Во время второго эпизода – комплексной огневой засады – "Штурм-С" выполнил стрельбу противотанковыми управляемыми ракетами, а самоходное артиллерийское орудие "Хоста" – полупрямой наводкой по минометной секции противника. Орудие сочетает в себе качества миномета и гаубицы и может вести огонь осколочно-фугасными снарядами, зажигательными, дымовыми, осветительными минами и корректируемыми снарядами.

В ходе третьего эпизода стрельбу противотанковыми ракетами провел БМП К-17, оснащенный комплексом управляемого ракетного вооружения "Корнет-Э", а также танк Т-90, скорострельность пушки которого составляет восемь выстрелов в 56 секунд. Т-90 также вооружен спаренным пулеметом и зенитной установкой "Утес". Выход из боя боевого охранения по сценарию поддержала самоходная установка 2С19 "Мста-С", способная поразить цель на расстоянии 5,5 тысяч метров.

Четвертый эпизод показал возможности реактивных систем залпового огня. Начало стрельбу огнеметное отделение сосредоточенным огнем реактивными пехотными огнеметами РПО-А "Шмель". Затем бой поддержала дивизионная полевая реактивная система "Град".

Также в ходе показа были продемонстрированы действия усиленного парашютно-десантного подразделения, который нанес поражение противнику огнем из авиадесантируемой плавающей самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". Кроме того, были продемонстрированы возможности авиадесантируемой плавающей БМД-4, вооруженной боевым модулем "Бахча", БТР-МДМ и самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".

В ходе показа использовались осветительные мины и снаряды, а также приборы ночного видения.

Другие площадки форума

Кронштадт (Балтийский флот)

В первый день работы выставочные площадки Международного военно-технического форума "Армия-2017" в Кронштадте посетило более 2 тыс. человек. Для осмотра были доступны все экспозиции на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (БФ).

После официальной части по сценарию мероприятия экипажами кораблей БФ, участвующими в форуме, были показаны элементы боевой подготовки – артиллерийский бой с кораблем условного противника, траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи кораблей и катеров, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, оказание помощи условно аварийному кораблю, "вальс буксиров" и другие элементы боевой подготовки.

В общей сложности в церемонии открытия Международного военно-технического форума было задействовано более 15 кораблей, катеров и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тыс. военнослужащих БФ.

Наибольший интерес гостей вызвали боевые корабли БФ, среди которых новейший корвет проекта 20380 "Сообразительный", малый ракетный корабль "Серпухов", а также противодиверсионный катер "Нахимовец". Также посетители форума не оставили без внимания береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и ЗРПК "Панцирь-С1".

В течение всей недели в Кронштадте будут работать выставки вооружения и военной техники, состоящей на вооружении соединений и воинских частей Военно-морского флота России и Западного военного округа.

Полигон Кадамовский в Ростовской области (ЮВО)

На полигоне Кадамовский в Ростовской области состоялось торжественное открытие площадки Международного военно-технического форума "Армия-2017" Южного военного округа (ЮВО). В рамках статического показа и на тактическом поле в первый день мероприятия гостям показали более 300 образцов современного вооружения и военной техники.

В их числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и различные артиллерийские системы. В ходе церемонии открытия состоялся динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, состоящей на вооружении войск ЮВО. Боевые задачи при ведении маневренной обороны отработали танковые и артиллерийские подразделения.

Воздушный бой продемонстрировали боевые вертолеты Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", а также бомбардировщики, истребители и штурмовики 4-й армии ВВС и ПВО. Мотострелковые подразделения на боевых машинах пехоты и бронетранспортерах прорвали оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника.

Свои боевые навыки также показали подразделения разведки войск специального назначения. Зрители увидели, как современные бронеавтомобили преодолевают сложные препятствия, а личный состав разведывательного дозора уничтожает засаду противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Свердловский полигон (ЦВО)

На Свердловском полигоне в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" впервые представлены оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М", недавно поступившие по Гособоронзаказу в войска Центрального военного округа.

Ракетчики продемонстрировали зрителям оборудование стартовых позиций, развертывание комплекса, перегрузку ракет и подготовку к применению.

Также гостям форума были показаны модификации танков Т-72Б и Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные минометы "Хоста" и "Вена", бронеавтомобили "Тайфун-К", а также средства инженерного вооружения – гусеничные минные заградители, станция водоочистки СКО-10, спасательная машина АСМ-4803, современные катера и мостоукладчики.

Кроме того, на демонстрационной площадке представлена техника войск радиоэлектронной борьбы: комплексы "Спектр", "Леер", "Красуха", "Мурманск" и "Москва". Также на форуме демонстрируется техника связи, разведки и военной медицины – всего около 100 образцов.

Северный флот

Международный военно-технический форум "Армия-2017" на Северном флоте (СФ) открылся масштабным учением сил материально-технического обеспечения.

В маневрах задействовали более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, а также более 200 единиц колесной и гусеничной техники, авиации и беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии приняли участие порядка 3 тыс. военнослужащих.

В течение дня экипажи отработали основные элементы работы служб тыла и вооружения флота – погрузку боезапасов и материальных средств на корабли и подводные лодки, организацию переправы через водные преграды, оборудование маневренного пункта базирования, ремонт и восстановление поврежденной бронетехники в полевых условиях, передачу грузов на корабль, стоящий на рейде.

Отдельными эпизодами учения стала спасательная операция по оказанию помощи аварийному надводному кораблю, тушение условного пожара в море, буксировка поврежденного корабля до плавучей мастерской и ремонтные работы на корпусе.

Эпизоды учения разыгрывались на четырех площадках в Североморске, Сафонове и Сафонове-1. Самые зрелищные из них прошли в губе Грязная Кольского залива. Они завершились исторической реконструкцией танкового боя с участием советских танков Т-34, ИС-3 и танка "Шерман", поднятого с затонувшего транспорта "Томас Дональдсон" в 2015 году и восстановленного силами ремонтников Северного флота до рабочего состояния.

Боевая составляющая учения МТО была представлена действиями сил противодиверсионного охранения. В ходе ряда эпизодов выполнялись мероприятия противодействия нападению подводных диверсионных сил и средств условного противника, а также отражение террористической атаки с использованием условно заминированного грузового автомобиля.

При отработке боевых эпизодов широко использовались средства имитации взрывов, дымы и холостые боеприпасы.

В рамках форума на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ развернут информационно-демонстрационный кластер вооружения, военной и специальной техники, которой оснащены силы флота.

Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники форума смогут увидеть новейшие образцы гусеничных и колесных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.

Широко представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Гранат-4" и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", которые можно будет посетить с 23 августа на причале №6. Свои обновленные экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и Североморске.

Владивосток (ВВО)

Во Владивостоке в рамках МВТФ "Армия-2017" 22 августа открылся Военно-технический форум Восточного военного округа (ВВО). Основная церемония открытия форума прошла на 33-м причале Корабельной набережной во Владивостоке.

Во время работы форума планируется показ более 100 экспонатов на четырех выставочных площадках, в том числе около 60 ед. вооружения, военной и специальной техники ТОФ и Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Кроме того, будет продемонстрирована продукция военного и двойного назначения предприятий промышленности, разработки научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений.

Выставки вооружения и военной техники во Владивостоке расположены на 33-м причале Корабельной набережной, в Доме офицеров флота, на военном аэродроме Центральная Угловая и в филиале парка Патриот на острове Русский.

Также спланировано 5 круглых столов с обсуждением практического применения современных инновационных разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, культурно-художественная программа.

Особый интерес у участников и гостей вызвали подводные робототехнические комплексы, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев", корвет "Совершенный" на 33-м причале Владивостока и боевые самолеты Су-35С, Су-30СМ, вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-8АМТШ на аэродроме Центральная угловая.

При составлении материала использованы пресс-релизы Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, сообщения пресс-служб военных округов и флотов.