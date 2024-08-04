Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индонезия может приобрести российские тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т

24.08.2017 ЦАМТО 94 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-26Т2
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 23 августа. Вооруженные силы Индонезии после положительной оценки эксплуатации российских вертолетов Ми-17В-5 среднего класса рассматривают возможность приобретения в 2018-2019 гг. тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т.

Об этом сообщается в журнале Вооруженных сил Индонезии Majalah Palagan. О наличии каких-либо конкретных договоренностей по Ми-26Т журнал данные не приводит.

В настоящее время вертолетный парк Сухопутных войск Индонезии насчитывает 14 средних транспортных вертолетов типа Ми-17, в том числе шесть в версии Ми-17В-5.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года в ходе визита в Россию делегации Министерства обороны Индонезии обсуждался вопрос о возможности приобретения Джакартой тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 для Сухопутных войск страны. В состав индонезийской делегации также входил представитель государственной авиастроительной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

В рамках состоявшихся переговоров были рассмотрены детали возможных офсетных обязательств и передачи технологий местным индонезийским компаниям. Компании PTDI в настоящее время предлагается принять участие в техническом обслуживании, регламентном и капитальном ремонте Ми-26 в случае, если сделка будет одобрена правительством Индонезии.

СВ Индонезии в течение двух лет рассматривали возможность закупки четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" компании Boeing, однако американская платформа не была приобретена по причине ее высокой стоимости, о чем в августе 2015 года заявил командующий Вооруженными силами Индонезии генерал Мулдоко (Moeldoko).
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-26Т
Компании
Boeing

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:14
  • 4
Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
  • 24.08 04:05
  • 1
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 24.08 03:40
  • 5
Эх, турбинушка, ухнем!
  • 24.08 02:54
  • 5
ПАК ДП в будущем может стать беспилотным
  • 24.08 01:43
  • 3
Приборы высокого полета
  • 24.08 00:57
  • 2
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
  • 24.08 00:07
  • 1
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
  • 23.08 23:44
  • 15
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 23.08 21:38
  • 18
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 23.08 20:41
  • 68
Вверх-вниз
  • 23.08 19:21
  • 4
Как строят самый большой завод в мире: видео
  • 23.08 18:27
  • 71
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 17:10
  • 4
ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя
  • 23.08 16:39
  • 17
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 15:29
  • 3
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
другие обсуждаемые темы