Индонезия может приобрести российские тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т
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Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 23 августа. Вооруженные силы Индонезии после положительной оценки эксплуатации российских вертолетов Ми-17В-5 среднего класса рассматривают возможность приобретения в 2018-2019 гг. тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т.
Об этом сообщается в журнале Вооруженных сил Индонезии Majalah Palagan. О наличии каких-либо конкретных договоренностей по Ми-26Т журнал данные не приводит.
В настоящее время вертолетный парк Сухопутных войск Индонезии насчитывает 14 средних транспортных вертолетов типа Ми-17, в том числе шесть в версии Ми-17В-5.
Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года в ходе визита в Россию делегации Министерства обороны Индонезии обсуждался вопрос о возможности приобретения Джакартой тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 для Сухопутных войск страны. В состав индонезийской делегации также входил представитель государственной авиастроительной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
В рамках состоявшихся переговоров были рассмотрены детали возможных офсетных обязательств и передачи технологий местным индонезийским компаниям. Компании PTDI в настоящее время предлагается принять участие в техническом обслуживании, регламентном и капитальном ремонте Ми-26 в случае, если сделка будет одобрена правительством Индонезии.
СВ Индонезии в течение двух лет рассматривали возможность закупки четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" компании Boeing, однако американская платформа не была приобретена по причине ее высокой стоимости, о чем в августе 2015 года заявил командующий Вооруженными силами Индонезии генерал Мулдоко (Moeldoko).
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23.08.2017
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