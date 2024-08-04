Индонезия может приобрести российские тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т



Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 23 августа. Вооруженные силы Индонезии после положительной оценки эксплуатации российских вертолетов Ми-17В-5 среднего класса рассматривают возможность приобретения в 2018-2019 гг. тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т.

Об этом сообщается в журнале Вооруженных сил Индонезии Majalah Palagan. О наличии каких-либо конкретных договоренностей по Ми-26Т журнал данные не приводит.

В настоящее время вертолетный парк Сухопутных войск Индонезии насчитывает 14 средних транспортных вертолетов типа Ми-17, в том числе шесть в версии Ми-17В-5.

Как уже сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года в ходе визита в Россию делегации Министерства обороны Индонезии обсуждался вопрос о возможности приобретения Джакартой тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 для Сухопутных войск страны. В состав индонезийской делегации также входил представитель государственной авиастроительной компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

В рамках состоявшихся переговоров были рассмотрены детали возможных офсетных обязательств и передачи технологий местным индонезийским компаниям. Компании PTDI в настоящее время предлагается принять участие в техническом обслуживании, регламентном и капитальном ремонте Ми-26 в случае, если сделка будет одобрена правительством Индонезии.

СВ Индонезии в течение двух лет рассматривали возможность закупки четырех тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук" компании Boeing, однако американская платформа не была приобретена по причине ее высокой стоимости, о чем в августе 2015 года заявил командующий Вооруженными силами Индонезии генерал Мулдоко (Moeldoko).