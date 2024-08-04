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Минобороны Индонезии обнародовало ценовые параметры контракта по закупке 11 истребителей Су-35

24.08.2017 ЦАМТО 112 0
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Су-35
Су-35
Источник: uacrussia.ru

ЦАМТО, 22 августа. Министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду и министр торговли Энггартиасто Лукита на совместной пресс-конференции, состоявшейся 22 августа в Министерстве обороны в Джакарте, объявили ценовые параметры контракта с Россией на закупку 11 истребителей Су-35.

Согласно размещенному на сайте МО Индонезии пресс-релизу, правительства двух стран договорилась о приобретении Индонезией 11 Су-35 на сумму 1,14 млрд. долл., из которых 50% или 570 млн. долл. составит компенсационный пакет в виде приобретения российской стороной индонезийских продуктов сельского хозяйства и легкой промышленности. Сообщается, что соглашение было подписано 10 августа 2017 года в ходе визита в Москву делегации Индонезии во главе с министром торговли Э.Лукита.

Правительства России и Индонезии определили ГК "Ростех" и индонезийскую внешнеторговую компанию PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) в качестве технических соисполнителей компенсационного пакета.

"Ростех" приобретет через PPI несколько экспортных позиций из предложенного перечня товаров: переработанная резина и ее производные, сырая нефть и ее производные, машины, кофе и его производные, какао и его производные, текстиль, чай, обувь, переработанная рыба, мебель, копра, пластик и его производные, смола, бумага, специи, изделия оборонной промышленности и другие продукты. "Ростеху" предоставлена свобода выбора при отборе индонезийских экспортеров для получения высоколиквидной рыночной продукции.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Ростех

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