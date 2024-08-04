Технический облик экипировки солдата будущего сформируют до конца года
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Военнослужащий в экипировке Ратник
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 23 августа. Технический облик боевой экипировки солдата будущего третьего поколения будет сформирован до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.
Концепция экипировки солдата будущего нового (третьего) поколения представлена на форуме "Армия-2017".
"Формирование технического концептуального облика боевой экипировки солдата будущего третьего поколения проводится в рамках научно-исследовательской работы "Ратник-3", которую планируется завершить в конце 2017 года", – цитирует "РИА Новости" Д.Семизорова.
Он отметил, что элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.
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23.08.2017
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