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Технический облик экипировки солдата будущего сформируют до конца года

24.08.2017 ЦАМТО 104 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий в экипировке Ратник
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 23 августа. Технический облик боевой экипировки солдата будущего третьего поколения будет сформирован до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

Концепция экипировки солдата будущего нового (третьего) поколения представлена на форуме "Армия-2017".

"Формирование технического концептуального облика боевой экипировки солдата будущего третьего поколения проводится в рамках научно-исследовательской работы "Ратник-3", которую планируется завершить в конце 2017 года", – цитирует "РИА Новости" Д.Семизорова.

Он отметил, что элементы новой экипировки будут внедряться постепенно в течение ближайших 15 лет.
23.08.2017
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