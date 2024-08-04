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ОСК: испытания анаэробной установки для подлодок завершатся к 2021 году

24.08.2017 ЦАМТО 127 0
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ДЭПЛ "Лада"
Проектный эскиз главного командного пункта дизельной подводной лодки нового поколения проекта "Лада"
Источник: Сергей Смольский/ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 23 августа. Испытания анаэробной (воздухонезависимой) установки для неатомных подводных лодок пятого поколения должны быть завершены до конца 2021 года, сообщил "РИА Новости" вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Поскольку все мы заинтересованы в выполнении планов ВМФ по строительству неатомных субмарин пятого поколения, испытания новой установки должны быть завершены до конца 2021 года", – сказал И.Пономарев на форуме "Армия-2017".

По его словам, корабельный образец установки с морским стендом (необходимым для ее отработки в реальных условиях) будет создаваться по линии Минпромторга России. Сейчас формируется техническое задание.

Как напоминает агентство, воздухонезависимая энергетическая установка российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.
23.08.2017
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Проекты
АРМИ-20XX
ВНЭУ

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