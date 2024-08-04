Связисты ЮВО на Северном Кавказе осваивают современную технику в полевых условиях



Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1

Источник: www.relero.ru Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 23 августа. Военные связисты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к освоению средств связи нового поколения.

На полевом выходе подразделений задействовано более 2 тыс. военнослужащих и около 500 ед. специальной техники связи.

Связистам предстоит научиться развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, проводить комплексные тренировки в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику. Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в 2,5-3 раза, а дальность связи увеличилась в 2 раза.

Кроме того, связисты получат практику применения современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи. В рамках полевого выхода будут отработаны задачи обеспечения связью абонентов на расстояниях до 500 км. в условиях горной местности при различных метеоусловиях.

На завершающем этапе подготовки связисты отработают нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот, сообщает пресс-служба Южного военного округа.