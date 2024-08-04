Иностранные делегации посетили стенд корпорации УВЗ на форуме "Армия-2017"



Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 23 августа. Партнеры из Азии в первый день работы форума "Армия-2017" проявили интерес к продукции Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

В частности, стенд корпорации "Уралвагонзавод" посетили делегации Китайской Народной Республики и Казахстана. Гости интересовались новейшими разработками УВЗ.

Состоялись переговоры генерального директора УВЗ Александра Потапова с министром обороны Казахстана генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Обсуждались планы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".