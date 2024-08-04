Иностранные делегации посетили стенд корпорации УВЗ на форуме "Армия-2017"
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Выставочный стенд АО "НПК "Уралвагонзавод"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
ЦАМТО, 23 августа. Партнеры из Азии в первый день работы форума "Армия-2017" проявили интерес к продукции Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".
В частности, стенд корпорации "Уралвагонзавод" посетили делегации Китайской Народной Республики и Казахстана. Гости интересовались новейшими разработками УВЗ.
Состоялись переговоры генерального директора УВЗ Александра Потапова с министром обороны Казахстана генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Обсуждались планы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
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23.08.2017
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