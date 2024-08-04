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Представители оборонных ведомств ОДКБ обсудят в Минске применение КСОР

24.08.2017 РИА Новости 118 0
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Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев

МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Представители оборонных ведомств стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в Минске вопросы коалиционного военного строительства, а также применения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), сообщается на сайте министерства обороны Белоруссии.

На сайте отмечается, что до 25 августа в Белоруссии находятся с визитом военные делегации во главе с начальниками оперативных управлений генштабов вооруженных сил государств-членов ОДКБ.

В частности, по данным Минобороны, 23-24 августа под председательством замначальника генштаба ВС Белоруссии - начальника главного оперативного управления Павла Муравейко состоятся рабочие встречи представителей вооруженных сил Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана. Запланировано обсуждение проблемных вопросов коалиционного военного строительства в формате ОДКБ. В качестве основных будут рассматриваться вопросы применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, организации управления и их всестороннего обеспечения, отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что откроет данное мероприятие председатель Военного комитета ОДКБ, начальник генштаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев, в нем примет участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"В таком формате данное мероприятие проводится впервые, по инициативе Республики Беларусь как страны, председательствующей в ОДКБ в текущем году. Предполагается, что данные встречи приобретут статус постоянных и будут способствовать дальнейшему развитию ОДКБ и укреплению имиджа организации на международной арене", - говорится в сообщении.

Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ

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