Представители оборонных ведомств ОДКБ обсудят в Минске применение КСОР
|
|
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Представители оборонных ведомств стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят в Минске вопросы коалиционного военного строительства, а также применения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), сообщается на сайте министерства обороны Белоруссии.
На сайте отмечается, что до 25 августа в Белоруссии находятся с визитом военные делегации во главе с начальниками оперативных управлений генштабов вооруженных сил государств-членов ОДКБ.
В частности, по данным Минобороны, 23-24 августа под председательством замначальника генштаба ВС Белоруссии - начальника главного оперативного управления Павла Муравейко состоятся рабочие встречи представителей вооруженных сил Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана. Запланировано обсуждение проблемных вопросов коалиционного военного строительства в формате ОДКБ. В качестве основных будут рассматриваться вопросы применения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, организации управления и их всестороннего обеспечения, отмечается в сообщении.
В ведомстве пояснили, что откроет данное мероприятие председатель Военного комитета ОДКБ, начальник генштаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев, в нем примет участие начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"В таком формате данное мероприятие проводится впервые, по инициативе Республики Беларусь как страны, председательствующей в ОДКБ в текущем году. Предполагается, что данные встречи приобретут статус постоянных и будут способствовать дальнейшему развитию ОДКБ и укреплению имиджа организации на международной арене", - говорится в сообщении.
Организация Договора о коллективной безопасности была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.08.2017 "Вертолеты России" примут участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2017"
17.08.2017 Нужна ли Западу правда о «Запад – 2017»?
10.08.2017 Сербия не считает совместные учения с НАТО отказом от политики нейтралитета
04.08.2017 Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США
02.08.2017 Сходящие с небес
02.08.2017 Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
25.07.2017 Завеса артогня остановит «джихад-мобили»
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»