Шойгу обсудил с ливанским коллегой помощь России в борьбе с ИГ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
АЛАБИНО (Московская область), 23 авг - РИА Новости. На встрече министров обороны России Сергея Шойгу и Ливана Якуба Ас-Саррафа обсуждалась помощь РФ в борьбе с запрещенной группировкой "Исламское государство"*, но решений пока нет, заявил РИА Новости в среду официальный представитель делегации Ливана.
"Да, этот вопрос поднимался как раз на совещании между двумя министрами. Но этот вопрос будет разрешен только на последующих переговорах, не сейчас", - сказал собеседник агентства.
Ливан ведет напряженные боевые действия с боевиками ИГ* на своих границах.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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23.08.2017
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