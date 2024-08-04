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Шойгу обсудил с ливанским коллегой помощь России в борьбе с ИГ

24.08.2017 РИА Новости 197 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

АЛАБИНО (Московская область), 23 авг - РИА Новости. На встрече министров обороны России Сергея Шойгу и Ливана Якуба Ас-Саррафа обсуждалась помощь РФ в борьбе с запрещенной группировкой "Исламское государство"*, но решений пока нет, заявил РИА Новости в среду официальный представитель делегации Ливана.

"Да, этот вопрос поднимался как раз на совещании между двумя министрами. Но этот вопрос будет разрешен только на последующих переговорах, не сейчас", - сказал собеседник агентства.

Ливан ведет напряженные боевые действия с боевиками ИГ* на своих границах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
23.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Куба
Ливан
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

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