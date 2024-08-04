Шойгу обсудил с ливанским коллегой помощь России в борьбе с ИГ



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

АЛАБИНО (Московская область), 23 авг - РИА Новости. На встрече министров обороны России Сергея Шойгу и Ливана Якуба Ас-Саррафа обсуждалась помощь РФ в борьбе с запрещенной группировкой "Исламское государство"*, но решений пока нет, заявил РИА Новости в среду официальный представитель делегации Ливана.

"Да, этот вопрос поднимался как раз на совещании между двумя министрами. Но этот вопрос будет разрешен только на последующих переговорах, не сейчас", - сказал собеседник агентства.

Ливан ведет напряженные боевые действия с боевиками ИГ* на своих границах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.