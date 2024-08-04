Разработчик: в экипировку солдата будущего может войти противоминная обувь
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Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Новейшая экипировка солдата будущего предполагает наличие противоминной обуви, которая позволит сохранить ступню военнослужащего, если он наступит на мину, сказал журналистам в среду конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Фаустов.
Концепция экипировки солдата будущего нового (третьего) поколения представлена на форуме "Армия-2017".
"Я бы не сказал, что можно разгуливать по минному полю, но если случится такой подрыв, то нога не пострадает. Будет небольшая травма, но потери ступни не будет", - сказал Фаустов.
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23.08.2017
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