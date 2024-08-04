Экипировка "Ратник" успешно прошла испытания в Сирии, заявил разработчик
|
|
Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Боевая экипировка солдата будущего "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, в ходе которой ни один из ее защитных элементов поражен не был, заявил журналистам в среду гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.
"Мы проводили войсковую эксплуатацию, в том числе и в Сирийской арабской республике. Во время боевых действий данная экипировка показала себя очень хорошо. Посмотрели ту экипировку, которая так или иначе попала в "передряг", если можно так сказать. Ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки не было. И таких примеров очень много", - сказал Семизоров.
Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Разработчики рассказали о применении "Ратника" в Сирии
24.08.2017 Боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение
02.08.2017 "Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
26.06.2017 В тени Калашникова. Пять малоизвестных автоматов Российской армии
25.05.2017 Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"
26.04.2017 Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
12.04.2017 ЦНИИточмаш адаптировал «Ратник» для Росгвардии
03.03.2017 Дмитрий Рогозин: не представляю, как с Россией можно разговаривать с позиции силы