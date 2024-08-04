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Экипировка "Ратник" успешно прошла испытания в Сирии, заявил разработчик

24.08.2017 РИА Новости 163 0
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Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. Архивное фото
Военнослужащий на фестивале Армия России в Москве. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Боевая экипировка солдата будущего "Ратник" успешно прошла боевую эксплуатацию в Сирии, в ходе которой ни один из ее защитных элементов поражен не был, заявил журналистам в среду гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

"Мы проводили войсковую эксплуатацию, в том числе и в Сирийской арабской республике. Во время боевых действий данная экипировка показала себя очень хорошо. Посмотрели ту экипировку, которая так или иначе попала в "передряг", если можно так сказать. Ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки не было. И таких примеров очень много", - сказал Семизоров.

Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.
23.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ

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