Сроки пуска "Спектра-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре



Пуск «Протона» на Байконуре

Источник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com Пуск «Протона» на БайконуреИсточник: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

По данным источника в ракетно-космической отрасли, максимально удобный срок запуска обсерватории - конце ноября 2018 года

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Сроки пуска космической обсерватории "Спектр-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре, сообщил журналистам генеральный директор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

"По срокам я бы вернулся к этому вопросу в середине сентября, поскольку сейчас на "Спектре-РГ" проходят электрические проверки, так называемый разобранный комплекс. Это комплексные испытания со всем штатным оборудованием. После завершения данных испытаний можно говорить четко: у нас все хорошо и мы двигаемся вперед или у нас есть проблемы, которые требуют решения", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

Ранее в НПО им. Лавочкина ТАСС сообщили, что сроки запуска обсерватории сдвинулись с сентября на октябрь 2018 года.

Запуск "Спектра-РГ" планируется с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ". Также сообщалось, что Роскосмос готов заплатить за запуск 853,4 млн руб.

Сроки запуска

Как пояснил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, конец ноября - это максимально удобный срок запуска обсерватории осенью 2018 года. В случае дальнейшего затягивания работ старт предпочтительнее сдвинуть на весну 2019 года, поскольку создает лучшие условия для космических наблюдений.

"Осенний пуск неблагоприятен для условий эксперимента, поскольку амплитуда движения космического аппарата возле точки Либрации на 20-30% больше, чем в случае осуществления запуска в весеннее время", - пояснил он.

Чтобы уменьшить колебания аппарата возле точки стояния, можно использовать другую трассу выведения, когда отделение "Спектра-РГ" от разгонного блока "ДМ" произойдет над Южной Америкой, но на это необходимо решение госкорпорации "Роскосмос". По словам собеседника, после неблагоприятного завершения миссии "Фобос-Грунт", когда разделение аппарата от разгонного блока проходило вне зоны видимости российских средств наблюдения, имеются четкие указания осуществлять разделение в зоне видимости.

Как пояснил собеседник, чтобы выполнить оба условия - снизить амплитуду и принимать телеметрию от разгонного блока и космического аппарата - можно направить группу технических специалистов со специальным оборудованием в Южную Америку. Однако пока такое решение не принято и запуск планируется с разделением в зоне видимости российских средств наблюдения. Выходом из ситуации могла бы стать установка на "ДМ" и "Спектр-РГ" аппаратуры ретрансляции телеметрической информации через систему "Луч", однако на это необходимо выделение дополнительных финансовых средств и внесение изменений в техническое задание, на что уже никто не пойдет, пояснил собеседник.

Помимо амплитуды движения космического аппарата, сроки запуска влияют на условия его работы с наземными станциями. Главным пунктом связи со "Спектром-РГ" будет центром космической связи "Медвежьи озера" в Московской области, но при запуске в благоприятные "окна" к нему добавится станция в Уссурийске (Приморский край).

О телескопе

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" - это крупнейший совместный проект России и Германии в области астрофизики. Космический аппарат, построенный в НПО им. С. А. Лавочкина, включает в себя два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Мюнхен, Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.

После запуска аппарат отправят в точку Либрации (равного воздействия гравитационных и центробежных сил) системы Солнца-Земля, расположенную на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Эта точка хорошо подходит для проведения длительных обзоров всего неба, так как Солнце, Земля и Луна всегда будут находится по одну сторону от космического аппарата.

За полгода работы обсерватория сможет построить карту всего неба в рентгеновских лучах. Всего предусматривается построение восьми таких карт за четыре года, чтобы объединить их в одну высокоточную карту видимой Вселенной, а также следить за переменностью во времени миллионов небесных тел, ярких в рентгеновских лучах.

Следующие три года работы космической обсерватории будут использованы для детального изучения отдельных объектов во Вселенной. При этом Россия и Германия получат половину наблюдательного времени, которое будет распределено по заявкам астрономов и астрофизиков обеих стран. Предусматривается детально исследовать свойства темной энергии, обнаружить около трех миллионов сверхмассивных черных дыр и около ста тысяч скоплений галактик, три четверти массы каждого из которых составляет невидимое в электромагнитных лучах темное вещество, проявляющее себя лишь своей гравитацией. В последующем все полученные с помощью "Спектра-РГ" данные будут открыты для ученых всего мира.