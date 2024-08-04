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Боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение

24.08.2017 ТАСС 115 0
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Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Идут серийные поставки в войска

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение, идут серийные поставки в войска, сообщил в среду на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"Сегодня боевая экипировка "Ратник" принята на вооружение, идут серийные поставки", - сказал он.

По словам Семизорова, все проблемы, которые возникают при эксплуатации экипировки, быстро исправляются. Он также отметил, что "Ратник" использовался в Сирии и показал себя очень хорошо.

"Вы все, наверное, знаете, что "Ратник" использовался в Сирии, и я хочу сказать, что во время боевых действий экипировка показала себя очень хорошо. Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".

Семизоров отметил также, что облик боевой экипировки будущего будет определен до конца года. "Окончательный концептуальный облик боевой экипировки будущего будет определен по завершении НИР [научно-исследовательской работы] "Ратник-3". Она будет завершена в 2017 году", - отметил гендиректор.

"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. "Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего".

"Ратник-3" является системой принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России. Электронное забрало" "Ратника-3" позволит наводить личное оружие на цель по лазерному лучу. Экипировка может получить в свой состав активный экзоскелет, увеличивающий возможности опорно-двигательного аппарата бойца.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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