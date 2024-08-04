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ОСК достроит для Индии два фрегата проекта 11356, заложенные для ВМФ РФ

24.08.2017 ТАСС 139 0
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Спуск на воду второго фрегата проекта 11356
Спуск на воду второго фрегата проекта 11356
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Компания также планирует построить для ВМФ России еще два фрегата проекта 11356

КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Два фрегата проекта 11356, первоначально заложенные на Прибалтйском судозаводе "Янтарь" для Черноморского флота, будут достроены для Индии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Два корабля будут построены для индийской стороны, а для ВМФ России будет достроен один корабль - с новыми газотурбинными двигателями", - сказал он, подчеркнув, что судьба второй тройки фрегатов проекта 11356, строящихся на Прибалтийском заводе "Янтарь", определена межправительственным соглашением России и Индии.

"Мы рассчитываем, что по окончании этих работ (достройки на "Янтаре" трех кораблей проекта 11356 - прим. ТАСС) ВМФ России примет решение о заказе еще как минимум двух фрегатов данного проекта", - сказал вице-президент ОСК.

В настоящее время ведутся переговоры о поставке Индии четырех фрегатов проекта 11356. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщил, что планируемый контракт будет реализован по формуле "два плюс два": два фрегата планируется изготовить в России и поставить в Индию в готовом виде, а два корабля будут построены индийской судостроительной промышленностью на одной из национальных верфей. Позднее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству уточнили, что речь идет о заводе "Янтарь" в Калининграде и индийском "Гоа шипъярд".

Ранее для строительства индийских фрегатов предполагалось использовать три корпуса кораблей, заложенных в Калининграде для Черноморского флота. Однако в июне замглавкома Военно-морского флота России Виктор Бурсук сообщил, что эти фрегаты будут достроены в интересах ВМФ РФ.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Для Черноморского флота сейчас построены три таких корабля.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Компании
Балтийский завод
ОСК
ФСВТС РФ
Проекты
11356 Буревестник
ЧФ

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