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Китай предлагает помощь другим странам в подготовке космонавтов

24.08.2017 ТАСС 91 0
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Тайконавты
Тайконавты Не Хайшэн, Чжан Сяогуан и Ван Япин после возвращения на Землю
Источник: www.reuters.com

СМИ сообщают, что к Китаю обратились уже более десяти стран с просьбой о содействии в отборе и подготовке космонавтов

ПЕКИН, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Китай готов оказать другим странам помощь в отборе и подготовке космонавтов, а также с охотой будет сотрудничать с ними по программе китайской орбитальной станции. Об этом, как пишет газета "Чжунго жибао", заявил заместитель руководителя Китайской программы пилотируемых космических полетов и первый китайский космонавт Ян Ливэй.

По его словам, уже более десяти стран, в основном развивающихся, обратились к Китаю с просьбой о содействии в отборе и подготовке своих космонавтов, которые могли бы принимать участие в совместных экспериментах на борту будущей китайской станции.

"Обычно тренировки китайского космонавта занимают у нас четыре года", - поведал Ян Ливэй. Сроки подготовки иностранного кандидата на полет, продолжил он, могут варьироваться в зависимости от его личных данных. "Поскольку где-то через четыре года у нас будет собственная станция, для государств, заинтересованных в совместной работе на ней, уже настало время приступить к таким тренировкам", - добавил китайский космонавт. "Китай приветствует участие наших партнеров в этой программе в интересах взаимной выгоды и мирного использования космического пространства", - подчеркнул он.

Ян Ливэй уточнил, что китайская сторона сейчас приступает к проработке условий и стандартов по отбору и подготовке иностранных космонавтов, при этом окончательное решение будет приниматься высшим руководством КНР. Китайские ученые и инженеры уже создали определенные заделы для международного сотрудничества на борту национальной станции, сказал он.

"Иностранные государства могут работать вместе с нами над разработкой некоторого оборудования на станции либо разместить на ней свои собственные устройства", - сообщил Ян Ливэй. Он выступил после завершения программы тренировок по выживаемости на море в Яньтае (провинция Шаньдун, Восточный Китай), в которой, наряду с 16 членами китайского отряда космонавтов, принимали участие два космонавта Европейского космического агентства (ЕКА). Такие совместные тренировки проводились в Китае впервые.

Подготовка иностранных кандидатов в первопроходцы космоса может начаться уже в этом году.

Космическая программа Китая

Китай намерен приступить к созданию своей орбитальной космической станции в 2019 году. Сначала на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5-Би" будет выведен основной модуль, затем с ним будут состыкованы два лабораторных модуля по 20 тонн каждый. Станция начнет работу в 2022 году и проработает на орбите по меньшей мере десять лет, предполагают китайские специалисты. Если к 2024 году, как планируется, прекратит свое функционирование Международная космическая станция (МКС), китайская станция останется единственной действующей в околоземном пространстве.

В ходе своей космической программы Китай выводил на орбиту в 2011 и 2016 гг. космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". В ходе этих экспериментов тестировалось оборудование для создания постоянной орбитальной станции под китайским флагом.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Тяньгун-1
Тяньгун-2
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
МКС
Чанчжэн

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