Первые электрические испытания космического корабля Orion прошли во Флориде



Orion

Источник: © NASA/Leif Heimbold OrionИсточник: © NASA/Leif Heimbold

Специалисты предполагают, что аппарат отправится в непилотируемый полет вокруг Луны уже в 2019 году

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Очередной важный шаг к завершению разработки нового пилотируемого космического корабля многоразового использования Orion сделан в США. Во вторник на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялись первые электрические испытания ряда важнейших систем этого аппарата, создаваемого корпорацией Lockheed Martin.

"Мозг" и "сердце" корабля

Как уточняется в распространенном для печати сообщении, впервые были интегрированы и опробованы бортовой блок электропитания, компьютерные системы и установленное на них программное обеспечение, которое будет применяться в ходе предстоящих полетов, а также узел хранения данных. Речь по существу идет "о "мозге" и "сердце" капсулы Orion", подчеркнула компания-разработчик. В нынешних испытаниях приняли участие инженеры Lockheed Martin и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как утверждал официальный представитель Lockheed Martin Гэри Нэпьера, испытания прошли "очень хорошо".

По свидетельству Lockheed Martin, "инженеры и техники теперь продолжат интегрировать 55 компонентов, из которых состоит авионика космического корабля, к которым предстоит присоединить примерно 400 кабелей". В течение следующих 2-3 месяцев по мере установки каждой системы будет проводиться тестирование их функций в преддверии предстоящих испытаний на воздействие на капсулу внешних условий, сходных с эксплуатационными, отметила фирма-разработчик. Она не пояснила, когда именно пройдут испытания на воздействие внешних факторов.

Перспективные планы

Предполагается, что первый испытательный непилотируемый полет корабль Orion совершит вокруг Луны в 2019 году. Первый же пилотируемый полет намечен ориентировочно на 2021 год. NASA рассчитывает, что примерно в середине 2030-х годов на Orion состоится первый полет человека на Марс. Корабль должна выводить в космос тяжелая ракета-носитель Space Launch System, которую конструирует корпорация Boeing.

"С самого начала предполагалось, что Orion выведет человечество дальше в космос, чем когда бы то ни было. И, чтобы этого добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы", - заявил вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз. Согласно изложенной им информации, за последний год были набраны "отличные темпы сборки" капсулы Orion. "Все члены команды понимают, насколько важен нынешний этап проведения испытаний, и что этот космический корабль означает для нашей страны и будущего пилотируемых полетов [в космос]", - добавил Хоз.

Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления капсулы Orion неоднократно срывались. Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, NASA уже затратило на создание корабля около $14 млрд. При этом еще порядка $19 млрд было израсходовано на изготовление носителей Ares I, Ares V и SLS.