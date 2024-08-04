Модернизированный модуль разведки и управления впервые показали на "Армии-2017"



Барнаул-Т

Источник: Ростех Барнаул-ТИсточник: Ростех

Модуль оснащен новым шасси, которое обеспечивает улучшение ходовых характеристик, сообщили в пресс-службе холдинга

КУБИНКА (Московская область), 23 августа. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил модернизированный модуль разведки и управления из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Изделие обеспечивает эффективное отражение массированного налета противника, интегрируя разнородные зенитные средства. В отличие от предыдущих модификаций модуль оснащен новым шасси, которое обеспечивает улучшение ходовых характеристик и повышает живучесть изделия", - сказали в холдинге.

Кроме того, в модуле применена альтернативная система навигации, что сократило в два раза время проверки и наладки приборов и механизмов комплекса, а за счет усовершенствованного источника питания в разы увеличено время работы выносного рабочего места.