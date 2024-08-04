Модернизированный модуль разведки и управления впервые показали на "Армии-2017"
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Барнаул-Т
Источник: Ростех
Модуль оснащен новым шасси, которое обеспечивает улучшение ходовых характеристик, сообщили в пресс-службе холдинга
КУБИНКА (Московская область), 23 августа. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) впервые представил модернизированный модуль разведки и управления из состава единой системы управления войсками в тактическом звене "Барнаул-Т" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
"Изделие обеспечивает эффективное отражение массированного налета противника, интегрируя разнородные зенитные средства. В отличие от предыдущих модификаций модуль оснащен новым шасси, которое обеспечивает улучшение ходовых характеристик и повышает живучесть изделия", - сказали в холдинге.
Кроме того, в модуле применена альтернативная система навигации, что сократило в два раза время проверки и наладки приборов и механизмов комплекса, а за счет усовершенствованного источника питания в разы увеличено время работы выносного рабочего места.
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23.08.2017
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