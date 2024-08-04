Новейший корвет "Совершенный" во Владивостоке впервые открыт для публики



Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017

Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС Церемония подъема Военно-морского флага на корвете проекта 20380 "Совершенный". Владивосток, 20.07.2017Источник: smitsmitty.livejournal.com / ТАСС

Все желающие смогут посетить недавно вошедший в состав Тихоокеанского флота корабль, осмотреть вооружение и технику, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Новейший корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" впервые открыт для посещения в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017", сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе проведения во Владивостоке Международного военно-технического форума "Армия-2017" с 22 по 27 августа 2017 года новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" будет открыт для посещения жителями и гостями приморской столицы. Все желающие смогут посетить недавно вошедший в состав Тихоокеанского флота корабль, осмотреть вооружение и технику корабля, а также ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков", - сообщил Матвеев.

Он напомнил, что ранее "Совершенный" представлял ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который проходил на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нем принимали участие корабли от российского ВМФ и ВМС Китая. Российские и китайские моряки, набрав равное количество баллов, поделили между собой итоговое первое место.

"Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Во вторник в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" во Владивостоке открылся военно-технический форум Восточного военного округа (ВВО). На нем, в частности, эксперты, военные и представители промышленности обсудят практическое применение современных инновационных разработок в интересах Вооруженных сил РФ.