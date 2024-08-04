На Северном Кавказе связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения



Российский военнослужащий выходит на связь. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Российский военнослужащий выходит на связь. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Военные связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения в полевых условиях на Северном Кавказе, сообщил начальник пресс-службы по округу полковник Вадим Астафьев.

"Военные связисты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, приступили к освоению средств связи нового поколения", - сказал Астафьев.

Всего в учении задействовано более двух тысяч военнослужащих и около 500 единиц специальной техники связи.

По его словам, в ходе учений связисты освоят радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля "Камаз" и унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, а также другую технику. Отмечается, что благодаря современным средствам связи и компьютеризированной системе управления, время на настройку аппаратуры сократилось в три раза, а дальность связи увеличилась в два раза.

Астафьев подчеркнул, что связисты попрактикуются в применении современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, а также малогабаритных станций спутниковой связи. Военнослужащие отработают задачи обеспечения связью абонентов на расстояниях до 500 километров в условиях горно-скалистой местности и при различной погоде.