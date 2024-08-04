На форуме "Армия-2017" иностранцам показали бой с участием робота "Нерехта"



Боевой робот "Нерехта"

Источник: Фонд перспективных исследований Боевой робот "Нерехта"Источник: Фонд перспективных исследований

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Иностранные гости международного военно-технического форума "Армия-2017" впервые увидели в показательном бою робот "Нерехта", БМП К-17 и танк Т-90.

"В ходе показа возможностей новейшей российской военной техники впервые перед иностранными наблюдателями был проведен показательный бой робота "Нерехта", танка Т-90 и боевой машины пехоты (БМП К-17) "Бережливый". Был проведен тандемный пуск противотанковых управляемых ракет "Корнет" из БМП К-17", - говорится в сообщении пресс-центра форума.

Робототехнический комплекс "Нерехта" вел огонь из 12,7-миллиметрового пулемета "Корд", позволяющего стрелять в дистанционном режиме непрерывными очередями (600-750 выстрелов в минуту).

Также отмечается, что было показано выполнение выхода на боевое задание вертолетов армейской авиации Ми-35М и Ка-52 и нанесение ими удара неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18.

Кроме того, свои возможности показали противотанковые и огнеметные средства сухопутных войск - "Штурм-СМ", "Спрут-СД", БМО-Т, двузвенные тягачи, мобильная сухопутная группа, а также линейка армейских грузовиков на базе "Урал" и "КамАЗ".