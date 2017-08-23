Как строят самый большой завод в мире: видео



Проект самого большого завода в мире Tesla Gigafactory

Источник: https://twimg.com/ Проект самого большого завода в мире Tesla GigafactoryИсточник: https://twimg.com/

Калифорнийские мастера видеосъёмки с дрона сняли стройплощадку, которая вскоре должна превратиться в самый большой завод в мире — Tesla Gigafactory.

Tesla строит в пустыне огромный завод по производству литий-ионных аккумуляторов, который без лишней скромности называет Gigafactory (Гигафабрика). Строительство еще не закончено, но уже поражает размерами. Здание будет самым большим по площади в истории человечества. Видео, снятое дроном, даёт представление о масштабах проекта. Стоимость строительства - 5 миллиардов долларов (как ВВП карликового государства Лихтенштейн).