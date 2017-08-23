Как строят самый большой завод в мире: видео
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Проект самого большого завода в мире Tesla Gigafactory
Источник: https://twimg.com/
Калифорнийские мастера видеосъёмки с дрона сняли стройплощадку, которая вскоре должна превратиться в самый большой завод в мире — Tesla Gigafactory.
Tesla строит в пустыне огромный завод по производству литий-ионных аккумуляторов, который без лишней скромности называет Gigafactory (Гигафабрика). Строительство еще не закончено, но уже поражает размерами. Здание будет самым большим по площади в истории человечества. Видео, снятое дроном, даёт представление о масштабах проекта. Стоимость строительства - 5 миллиардов долларов (как ВВП карликового государства Лихтенштейн).
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23.08.2017
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Сергей-82
10147
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№1
23.08.2017 11:02
Цитата, q
Видео, снятое дроном, даёт представление о масштабах проекта. Стоимость строительства - 5 миллиардов долларов (как ВВП карликового государства Лихтенштейн).Маленько не то но зато нашеhttp://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/16/rfpi-pomozhet-siburu
Цитата, q
Запсибнефтехим» - крупнейший проект в истории «Сибура». Он предполагает строительство в Тобольске огромного нефтехимического производства стоимостью $9,5 млрд (оценка 2014 г., см. врез). Срок реализации - 5-5,5 года.
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Олег Бахарев
1874
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№2
23.08.2017 15:16
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1
Маленько не то но зато нашеДаже "наше" (460 га) меркнет по сравнению с катарским СПГ-"энергогородом" Рас Лаффан (300 кв. км. = 30 000 га).
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Сергей-82
10147
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№3
23.08.2017 16:38
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №2Рас Лаффан это не только завод,это по сути город в котором множество заводов.
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