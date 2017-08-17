Игорь Каплий: "Новации пятнадцати полигонов"



Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.

Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости Празднование Дня ВДВ в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ в Омской области.Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Воздушно-десантных войсках используют более 400 самых современных тренажёров.Внедрение в практику боевой учёбы Воздушно-десантных войск современных средств и технологий обучения обеспечивает значительные преимущества в повышении профессионального уровня военнослужащих, росте выучки, боевой готовности и боеспособности соединений и воинских частей ВДВ. О развитии полигонной и тренажёрной базы Воздушно-десантных войск рассказывает начальник боевой подготовки командования ВДВ полковник Игорь Каплий.

– Что сегодня представляет собой инфраструктура полигонов Воздушно-десантных войск?

– Состав полевой учебно-материальной базы Воздушно-десантных войск включает 15 полигонов, в том числе полигон центрального подчинения Струги Красные, 12 полигонов соединений и воинских частей, два полигона учебных заведений.

– Сколько новых полигонов планируете ввести для подготовки десантников в ближайшее время?

– Командование Воздушно-десантных войск ведёт активную работу по увеличению возможностей действующих полигонов и дальнейшему развитию полигонной сети.

К декабрю 2020 года намечено создать новый полигон в Ивановской области и два новых участка существующих полигонов учебных заведений в Рязанской и Омской областях. Их ввод в эксплуатацию гарантирует выполнение плана подготовки Воздушно-десантных войск, увеличит возможности полевой учебно-материальной базы по проведению тактических учений, а создание новых учебных объектов обеспечит возрастающие потребности в обучении и подготовке личного состава к освоению новых специальностей.

– Что включает в себя комплекс автоматизированного полигонного оборудования ВДВ?

– Автоматизированное полигонное оборудование пока проходит тестовые испытания на полигоне Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Сельцы. Заложенные требования к мишенному и полигонному оборудованию танкодромов позволят оценить выучку военнослужащего в автоматизированном режиме с последующим формированием сводной ведомости результатов за подразделение в целом и передачей данных в штабы воинских частей, соединений и в органы военного управления.

– Сколько тренажёров и по каким видам боевой подготовки используются в ВДВ?

– Они используются для обучения стрельбе из стрелкового оружия, подготовки экипажей боевых машин, специалистов подразделений противовоздушной обороны, связи, операторов противотанковых ракетных комплексов и водителей автомобильной техники различных типов.

Тренажёры активно используются на занятиях по огневой и специальной подготовке, вождению боевых машин и автомобилей, по связи.

– А новые тренажёры для индивидуальной подготовки военнослужащих поступают?

– Оснащение тренажёрами тесно взаимосвязано с поступлением в войска новых образцов вооружения и техники.

Командование Воздушно-десантных войск ведёт активную работу по оснащению соединений и частей современными техническими средствами обучения, направляя их в первую очередь в Учебный центр подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск и Рязанское ВВДКУ.

В 2016 году в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск поступило более 20 новейших тренажёров, соответствующих современным взглядам на подготовку и обучение военнослужащих.

"На сегодняшний день в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск имеется более 400 различных тренажёров"

Это и компьютерные динамические тренажёры подготовки экипажей боевых машин, расчётов ПЗРК, операторов ПТРК и специалистов связи.

В войсках при обучении активно используются электронные тренажёры стрелкового оружия и средств ближнего боя "Вега-СВ", отражающие в 3D-проекции графический макет фоноцелевой обстановки с видеосюжетом. Боевой стрелковый тир позволяет обучать в классных условиях не только одного стрелка, но и парашютно-десантное отделение со штатным стрелковым вооружением, боевую группу или расчёт. Тренажёр оснащён имитаторами оружия, полностью соответствующими массогабаритным характеристикам реальных образцов стрелкового вооружения. Все имитаторы оружия мобильны и не ограничивают подвижность обу­чаемого.

– В чём особенность полевого модернизированного тренажёра стрелков-зенитчиков ПЗРК?

– Наличие телевизионного канала позволяет проводить электронные пуски и по реальным воздушным целям. Фактор немаловажный, так как подготовка специалистов ПВО – очень дорогостоящий процесс, а использование тренажёра позволяет привить военнослужащему устойчивые навыки в использовании штатного вооружения без расхода зенитных ракет.

Электронные тренажёры специалистов ПВО позволяют готовить как отдельного стрелка-зенитчика, так и отделение в целом, обучать ведению огня по разнообразным воздушным целям в различных условиях обстановки, днём и ночью, как в учебном классе, так и в полевых условиях.

Современные тренажёры позволяют значительно сократить сроки обучения и снизить его стоимость.

– На каких тренажёрах готовите подразделения в полном составе?

– Подразделения Воздушно-десантных войск с 2015 года планово привлекаются для обучения в 333-м Центре боевой подготовки. Создание новых компьютерных тренажёров позволило связать их воедино и создать общее виртуальное поле боя, что технически нашло отражение в тренажёрном комплексе 333-го Центра боевой подготовки Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, береговых войск Военно-морского флота Западного военного округа "Мулино". Созданный тактический тренажёрный комплекс уникален и позволяет решать многие тактические задачи, среди них – марши, боевые стрельбы в составе подразделения до батальона включительно в тесном взаимодействии с приданными и поддерживающими подразделениями: танковыми, артиллерийскими, ПВО, огнемётными. В состав комплекса вошли не только тренажёры вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск, но и пункты управления тактического звена, оснащённые автоматизированной системой управления войсками "Андромеда-Д".

Научно-педагогическим составом Рязанского воздушно-десантного командного училища создано учебное место по обу­чению управлению огнём на объектах классной учебно-материальной базы с использованием электронных учебно-тренировочных средств. Тренажёр позволяет проводить тренировки в управлении огнём подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и средствами ПВО с офицерами тактического звена с развёртыванием пунктов разведки и наблюдения. Тренажёр был представлен руководящему составу соединений Воздушно-десантных войск на показном занятии, проведённом в июле этого года. По его результатам принято решение о создании подобных учебных мест во всех воинских частях ВДВ.

– Какие требования предъявляются к подготовке инструкторов в связи с поступлением новых тренажёров?

– Современные тренажёры – технически сложные устройства, предъявляющие высокие требования к подготовке военнослужащих, ответственных за их эксплуатацию и обучение личного состава. Готовим инструкторов на предприятиях промышленности, а после проведения пусконаладочных работ проводим обучение с участием представителей завода-изготовителя непосредственно на тренажёре.

– Какие тренажёры для ВДВ разрабатываются в настоящее время?

– Командование Воздушно-десантных войск совместно с органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации и предприятиями промышленности ведёт работу по созданию новых тренажёров, в частности тренажёров на разрабатываемые образцы вооружения и тренажёр для обучения личного состава войсковой и специальной разведки по десантированию с управляемыми парашютными системами специального назначения.

Беседовал Игорь Зотов.