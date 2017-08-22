Глава "Вертолетов России": "Аллигатор" модернизируют и перевооружат



Андрей Богинский

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Андрей БогинскийИсточник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал "Интерфаксу" о планах модернизации "Аллигаторов", сроках поставок "Катранов", разработке скоростного боевого вертолета и ходе выполнения экспортных контрактов с Египтом.

[b]- Сколько вертолетов произведет холдинг в этом и следующем годах? Сколько из них на экспорт и сколько для военных и других силовых структур?[/b]

- В 2017 году предприятиями холдинга запланирована поставка более 200 новых вертолетов, порядка 100 из них – в интересах российских силовых структур, более 70 вертолетов гражданского назначения, которые идут как на российский, так и на зарубежный рынки. В 2018 году мы рассчитываем сохранить и даже немного увеличить

общий объем поставок.

[b]- Вы говорили, что в июне будет встреча с представителями Минобороны РФ, где определятся их потребности и ресурсы. Каковы итоги этой встречи?[/b]

- В ходе встречи с нашими коллегами из военного ведомства мы определили основную номенклатуру вертолетной техники, планируемой к разработке, изготовлению и ремонту предприятиями холдинга. Также обсудили прогнозируемый объем работ в денежном и количественном выражении – речь шла о НИОКР, серийных поставках и ремонте. Кроме того, мы обменялись мнениями о сроках выполнения работ в рамках ГОЗ, загрузке производственных мощностей предприятий холдинга с учетом их технологических и экономических возможностей, а также о формировании научно-технологического задела и обеспеченности квалифицированными специалистами.

По итогам проведенной встречи можно с уверенностью сказать о том, что к настоящему моменту целенаправленная деятельность холдинга позволила создать производственные мощности и научно-технический потенциал, которые позволят в полном объеме реализовать предложенный Минобороны России проект государственной программы вооружения.

[b]- Принято ли решение о возобновлении производства модернизированной версии противолодочного вертолета-амфибии Ми-14?[/b]

- Данный вопрос стоит адресовать заказчику Ми-14 в лице Минобороны РФ, поскольку именно военное ведомство определяет содержание государственной программы вооружений до 2025 года. Со своей стороны мы отмечаем востребованность вертолетной техники данного типа и выражаем готовность как провести модернизацию имеющегося парка Ми-14, так и разработать перспективный вертолет-амфибию.

[b]- Когда могут начаться работы по модернизации Ка-52 "Аллигатор"? Что именно будет усовершенствовано в этом вертолете? Какое вооружение он будет нести?[/b]

- Авиационная компания "Прогресс" совместно с разработчиком вертолета – КБ "Камов" – уже активно выполняет мероприятия по расширению возможностей Ка-52.В частности, в рамках модернизации предполагается увеличение боевой мощь машины. На "Аллигаторе" будет применен новый бортовой комплекс обороны, что позволит значительно увеличить защищенность вертолета от поражения управляемыми ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Кроме того будет установлен дополнительный генератор на вспомогательную силовую установку машины, что повысит ее надежность. Планируется также увеличить массу полезной нагрузки Ка-52, что позволит расширить его тактические возможности. В настоящий момент уже вносятся соответствующие изменения в конструкторскую

документацию систем вертолета.

Совместно с Министерством обороны и рядом производителей мы также рассматриваем возможность применения новых видов вооружения на Ка-52.

[b]- Когда начнутся палубные испытания вертолетов Ка-52К "Катран"? В каком году планируется начать поставки для ВМФ?[/b]

- В начале года Ка-52К уже прошел испытания на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", а июле этот вертолет совершил серию посадок на фрегат "Адмирал Горшков". В ходе испытаний проверялось взаимодействие корабельных систем с навигационным комплексом вертолета в морских условиях. Контракт на поставку вертолетов Ка-52К в интересах Минобороны РФ планируется заключить в соответствии с новой государственной программой вооружения, а серийное производство этих машин будет развернуто к 2020 году.

[b]- Готовы ли производственные мощности ПАО "Прогресс" к увеличению производства "Аллигаторов" на экспорт? Сколько машин сможет производить в год?[/b]

- На "Прогрессе" в настоящее время запущен в промышленную эксплуатацию обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после реконструкции увеличилась в два раза. Это позволило нам организовать два потока сборки – в рамках гособоронзаказа и по экспортному контракту. Объем выпуска Ка-52 будет зависеть от наших заказчиков и их потребностей, под которые холдинг способен подстроиться.

[b]- Когда начнутся поставки Ка-52 в Египет? Планируется ли обучение египетских пилотов по этому контракту?[/b]

- Окончательная приемка техники состоится после транспортировки в страну, сборки и облета. Параллельно с поставкой мы обучаем иностранных специалистов, которым предстоит эксплуатировать Ка-52. На сегодняшний день практическое обучение на "Прогрессе" уже прошел первый поток инженеров, программа для пилотов чуть дольше, она завершится в начале сентября.

[b]- Когда вы будете готовы поставлять "Катраны" для египетских Мистралей?[/b]

- Как я уже говорил, мы рассчитываем вывести Ка-52К в серию с 2020 года, и очевидно, что Египет станет одним из первых заказчиков этого вертолета, однако сроки поставок будут напрямую зависеть от объемов, судить о которых пока рано. В настоящее время по линии "Рособоронэкспорта" ведется предконтрактная работа, в ходе которой будут определены все детали предстоящего соглашения.

[b]- Когда планируется завершить испытания Ми-28НМ и начать поставку военным?[/b]

- Контракт в настоящее время находится на стадии согласования. В случае его подписания поставка первой партии Ми-28НМ может начаться в 2018 году.

[b]- Когда может начаться производство скоростного вертолета для военных? На каком этапе сейчас работы по его созданию?[/b]

- В рамках международного военно-технического форума Армия-2017 с Минобороны РФ запланировано заключение контракта на формирование концепции скоростного боевого вертолета. В рамках этого проекта будет использован научно-технический задел, накопленный в ходе летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом. И что немало важно, этот задел получен не только за счет собственных средств холдинга, но и благодаря государственным источникам финансирования. Контракт рассчитан на два года, в результате должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.

[b]- Планируется ли разрабатывать или усовершенствовать пилотируемую и беспилотную технику для Росгвардии? Когда могут быть заключены контракты?[/b]

- Техника, которая применяется Росгвардией, разрабатывалась и применяется в интересах и других силовых ведомств. Все программы модернизации для Минобороны мы готовы предложить и Росгвардии. Мы всегда готовы к сотрудничеству с силовыми ведомствами Российской Федерации, тем более, что обеспечение обороноспособности страны является одним из приоритетов деятельности холдинга. Если от Росгвардии поступит соответствующий запрос, в холдинге его обязательно

проработают - мы всегда готовы к совместной работе.

[b]- На какой стадии находятся переговоры с Ираном по поставке санитарных "Ансатов" и Ка-226? В феврале сообщалось, что Иран изучает предложение российской стороны - есть какой-то ответ?[/b]

- Весной этого года иранская сторона изъявила желание воочию увидеть возможности вертолета Ка-226Т в условиях высоких температур юга Ирана. В настоящее время в районе иранского города Бушер проводятся летные испытания вертолета Ка-226Т для демонстрации высоких летно-технических характеристик данной машины потенциальным заказчикам. Переговоры по поставкам вертолетов службе авиационной скорой помощи планируется продолжить в сентябре, после окончания испытаний вертолета в Иране.