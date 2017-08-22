РФ и Чад подписали соглашение о военном сотрудничестве



Сергей Шойгу

Источник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, соглашение позволит расширить контакты по вопросам подготовки войск к эффективному противодействию террористической угрозе

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Чад договорились о военном сотрудничестве, соответствующее соглашение было подписано на полях форума "Армия-2017", который открылся во вторник в Подмосковье.

"Соглашение о военном сотрудничестве станет фундаментом нашего взаимодействия в оборонной сфере. Это позволит расширить контакты по вопросам подготовки войск к эффективному противодействию террористической угрозе", - отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с уполномоченным по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чада Бишарой Иссой Джадаллой.

Российский министр напомнил о давних традициях и больших возможностях России по обучению иностранных военных специалистов.

"Мы создали в России Международный противоминный центр, в котором готовим специалистов по разминированию, поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В настоящее время наши военнослужащие, подготовленные на базе центра, достойно выполняют задачи по разминированию Сирии. Приглашаем ваших специалистов посетить центр и ознакомиться с его работой", - сказал Шойгу.