Доля экспорта "Вертолетов России" составит 40% в 2017 году
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Холдинг «Вертолеты России»
Источник: Ростех
Холдинг в этом году собирается поставить своим заказчикам 220 вертолетов
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Доля экспорта "Вертолетов России" в этом году будет такая же, как и в прошлом, и составит 40%. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Russia Today гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"В 2016 году доля экспорта составила 40%. Такой же уровень будет и в этом году", - сказал он на форуме "Армия-2017".
Ранее Богинский сообщил, что холдинг планирует в этом году поставить своим заказчикам 220 вертолетов.
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22.08.2017
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