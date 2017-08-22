Доля экспорта "Вертолетов России" составит 40% в 2017 году



Холдинг «Вертолеты России»

Источник: Ростех Холдинг «Вертолеты России»Источник: Ростех

Холдинг в этом году собирается поставить своим заказчикам 220 вертолетов

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Доля экспорта "Вертолетов России" в этом году будет такая же, как и в прошлом, и составит 40%. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала Russia Today гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"В 2016 году доля экспорта составила 40%. Такой же уровень будет и в этом году", - сказал он на форуме "Армия-2017".

Ранее Богинский сообщил, что холдинг планирует в этом году поставить своим заказчикам 220 вертолетов.