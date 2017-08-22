Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
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Показательные выступления специального подразделения имени Ахмата Кадырова.
Источник: РИА Новости
Новый бренд официально представят 23 августа
ГРОЗНЫЙ, 22 августа. /ТАСС/. Международный учебный центр сил специального назначения Чечни представит на форуме "Армия-2017" новый бренд и название - Российский университет спецназа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.
"Присвоение военно-спортивному центру в Гудермесе статуса "всероссийского университета" связано в первую очередь с определением миссии и формированием стратегического вектора развития инновационного университета. Создатели ставят целью осуществить рывок в повышении обороноспособности страны, усилить ее позиции на международной арене и обеспечить ее готовность к современным угрозам любого типа. Официальная презентация нового бренда и названия пройдет завтра в рамках форума "Армия-2017", - отметили в пресс-службе.
В первый день Международного военно-технического форума "Армия-2017" стенд Чеченской Республики посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Строительство Российского университета спецназа, который возводится в Гудермесе, находится в активной фазе. На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию тактический город, завершается строительство аэродрома и собственного аэродинамического комплекса для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке. Университет также планирует поэтапный ввод в эксплуатацию специализированной инфраструктуры и открытие программ по горной, водолазной, военно-медицинской подготовке, а также по подготовке военных журналистов, инженеров и кинологов.
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22.08.2017
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