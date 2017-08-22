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Минобороны РФ создало электромагнитное "ружье" для борьбы с беспилотниками

23.08.2017 ТАСС 101 0
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Электромагнитное &quot;ружье&quot; &quot;Ступор&quot;
Электромагнитное "ружье" "Ступор"
Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Устройство "Ступор" действует на расстоянии до 2 км

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны РФ создал электромагнитное "ружье" "Ступор" для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Образец "ружья" представлен на стенде Центра в рамках форума "Армия-2017", передает корреспондент ТАСС.

"Ступор" "предназначен для подавления беспилотных летательных аппаратов, в том числе коптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности, на дальности прямой видимости", - говорится в буклете комплекса.

По словам представителя центра, "ружье" излучает электромагнитные импульсы и в первую очередь предназначено для подавления канала управления беспилотником, который под воздействием излучения теряет связь с оператором, что приводит к неуправляемому полету и падению. Он добавил, что "Ступор" действует на дальности 2 км в 20-градусном секторе.

Как следует из сопроводительных материалов, комплекс, помимо этого, может подавлять каналы навигации и передачи беспилотников, а также их фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне.

Заряжаться "ружье" может как от сети, так и автомобильного аккумулятора. На "стволе" комплекса в предупреждающей надписи указывается, что его нельзя направлять на людей, пилотируемые летательные аппараты, транспортные средства и животных.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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