Технический облик российского скоростного боевого вертолета определят к 2019 году



Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны РФ и "Вертолеты России" на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, данные работы планируется завершить в течение ближайших двух лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе вертолетного холдинга.

"В рамках форума "Армия-2017" запланировано заключение контракта с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолета. Документ, рассчитанный на два года, предусматривает проведение работ по определению технического облика СБВ, а также формирование технического задания на проведение опытно-конструкторских работ", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом", – передает "РИА Новости".