Технический облик российского скоростного боевого вертолета определят к 2019 году
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Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/
ЦАМТО, 22 августа. Минобороны РФ и "Вертолеты России" на форуме "Армия-2017" планируют подписать контракт на формирование технического облика скоростного боевого вертолета, данные работы планируется завершить в течение ближайших двух лет.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили в пресс-службе вертолетного холдинга.
"В рамках форума "Армия-2017" запланировано заключение контракта с Минобороны РФ на формирование концепции скоростного боевого вертолета. Документ, рассчитанный на два года, предусматривает проведение работ по определению технического облика СБВ, а также формирование технического задания на проведение опытно-конструкторских работ", – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "для реализации контракта планируется использовать задел, накопленный в ходе испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом", – передает "РИА Новости".
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22.08.2017
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