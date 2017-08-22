Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Единый центр комплектации создается на гатчинском авиаремонтном заводе ОДК

23.08.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 150 0
0
Понравилась новость?
 0
Логотип 218 АРЗ
Логотип АО "218 авиационный ремонтный завод"
Источник: http://uecrus.com/

Единый центр комплектации, отражающий принципиально новый подход к процессу ремонта находящихся в эксплуатации авиационных двигателей, создается на расположенном в г. Гатчина АО «218 авиационный ремонтный завод» (218 АРЗ, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех).


218 АРЗ — одно из старейших авиационных ремонтных предприятий России, в 2016 г. отметившее свое 75-летие. В настоящее время завод выполняет капитальный ремонт вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 всех модификаций, двигателей Р95Ш и Р195 для самолетов-штурмовиков типа Су-25, Д-30Ф6 для истребителя-перехватчика МиГ-31, а также топливорегулирующей аппаратуры и электроавтоматики авиадвигателей.


Создаваемый в рамках программы развития 218 АРЗ единый центр комплектации позволит уже на этапе первичной дефектации поступившего в ремонт двигателя получить сведения о наличии или отсутствии на предприятии необходимых деталей и спланировать их поставку. Таким образом, все детали, необходимые для восстановления двигателя, будут своевременно укомплектованы. Это гарантирует требуемую цикличность процесса ремонта двигателя, начинающегося с его прибытия на завод и разборки, и заканчивающегося послеремонтной сборкой, и, соответственно, выполнение заказа в установленные сроки.


«Комплектование – важнейшая и, пожалуй, одна из самых трудоемких задач в ремонте авиационных двигателей, — говорит заместитель генерального директора — управляющий директор АО «218 АРЗ» Александр Игнатьев. — Поэтому создание единого центра комплектации является одним из стратегических направлений в развитии предприятия и всех авиационных ремонтных заводов».


Единый центр комплектации будет представлять собой новое административное подразделение, состоящее из двух групп – комплектования двигателей и аналитической группы.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Д-30Ф6
МиГ-31
Су-25
ТВ3-117
Компании
ОДК УК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы