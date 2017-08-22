Единый центр комплектации создается на гатчинском авиаремонтном заводе ОДК



Логотип АО "218 авиационный ремонтный завод"

Источник: http://uecrus.com/ Логотип АО "218 авиационный ремонтный завод"Источник: http://uecrus.com/

Единый центр комплектации, отражающий принципиально новый подход к процессу ремонта находящихся в эксплуатации авиационных двигателей, создается на расположенном в г. Гатчина АО «218 авиационный ремонтный завод» (218 АРЗ, входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех).

218 АРЗ — одно из старейших авиационных ремонтных предприятий России, в 2016 г. отметившее свое 75-летие. В настоящее время завод выполняет капитальный ремонт вертолетных двигателей семейства ТВ3-117 всех модификаций, двигателей Р95Ш и Р195 для самолетов-штурмовиков типа Су-25, Д-30Ф6 для истребителя-перехватчика МиГ-31, а также топливорегулирующей аппаратуры и электроавтоматики авиадвигателей.

Создаваемый в рамках программы развития 218 АРЗ единый центр комплектации позволит уже на этапе первичной дефектации поступившего в ремонт двигателя получить сведения о наличии или отсутствии на предприятии необходимых деталей и спланировать их поставку. Таким образом, все детали, необходимые для восстановления двигателя, будут своевременно укомплектованы. Это гарантирует требуемую цикличность процесса ремонта двигателя, начинающегося с его прибытия на завод и разборки, и заканчивающегося послеремонтной сборкой, и, соответственно, выполнение заказа в установленные сроки.

«Комплектование – важнейшая и, пожалуй, одна из самых трудоемких задач в ремонте авиационных двигателей, — говорит заместитель генерального директора — управляющий директор АО «218 АРЗ» Александр Игнатьев. — Поэтому создание единого центра комплектации является одним из стратегических направлений в развитии предприятия и всех авиационных ремонтных заводов».

Единый центр комплектации будет представлять собой новое административное подразделение, состоящее из двух групп – комплектования двигателей и аналитической группы.