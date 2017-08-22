«Вертолеты России» готовы к серийной поставке модернизированных вертолетов Ка-27М для Минобороны РФ



Первый переданный Морской авиации ВМФ России серийно модернизированный на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" противолодочный вертолет Ка-27М (бортовой номер "14 желтый", регистрационный номер RF-19190). Кумертау, декабрь 2016 года

Источник: АО "Вертолеты России" / ВКонтакте / vk.com/wall-32199986_1005 Первый переданный Морской авиации ВМФ России серийно модернизированный на АО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" противолодочный вертолет Ка-27М (бортовой номер "14 желтый", регистрационный номер RF-19190). Кумертау, декабрь 2016 годаИсточник: АО "Вертолеты России" / ВКонтакте / vk.com/wall-32199986_1005

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) готов к серийной поставке модернизированных многоцелевых вертолетов Ка-27М для морской авиации ВМФ России. Первая машина уже прошла весь комплекс заводских испытаний.

Работы по модернизации вертолетов Ка-27М проходили в рамках государственного оборонного заказа. Решением Управления авиационной техники и вооружения Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению ГОЗ в конце июля конструкторская и эксплуатационная документация вертолета Ка-27М утверждены для серийного производства. Модернизация вертолетов будет проводиться на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Вертолет оснащен новой командно-тактической системой, включающей новые акустическую и магнитометрическую системы, систему радиоразведки, информационно-вычислительную систему и бортовую радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Благодаря этому у Ка-27М появилась возможность кругового обзора, обнаружения всех типов кораблей и субмарин; увеличилась дальность обнаружения и поражения целей. На вертолете внедрены современные способы передачи информации на наземные и корабельные командные пункты, модернизирована связь с другими вертолетами.

«Модернизированные Ка-27М позволят морской авиации ВМФ России эффективнее выполнять боевые задачи в ближней морской зоне. В 2016 году мы передали Минобороны России опытную партию. По итогам эксплуатации машины получили высокие оценки летчиков. Модернизированные вертолеты Ка-27М обладают значительно большим боевым потенциалом по сравнению со своими предшественниками и смогут выполнять широкий спектр задач в интересах Военно-Морского Флота», - сообщил заместитель генерального директора по продажам холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют сегодня основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Ранее начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что все строевые вертолеты Ка-27 пройдут модернизацию.