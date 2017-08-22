Новикомбанк профинансирует «КАМАЗ» на 2 млрд рублей
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КАМАЗ
Источник: http://vestikamaza.ru/
Новикомбанк и ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» подписали кредитное соглашение на сумму 2 млрд рублей. Финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств.
Группа компаний «КАМАЗ» является крупнейшей автомобильной корпорацией России, входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. В настоящее время «КАМАЗ» выпускает автобусы, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие к ним. За последние годы гамма выпускаемой продукции значительно расширилась.
«Банк финансирует текущую деятельность ПАО «КАМАЗ» уже не первый год. Амбициозные планы корпорации требуют стабильной кредитной поддержки, которую Новикомбанк оперативно обеспечивает в необходимом объеме. Развитие сотрудничества с лидером отечественного автомобилестроения является очередным шагом в рамках плана расширения профильной деятельности Банка и финансирования целевых клиентов. Новикомбанк продолжит совершенствовать спектр предоставляемых услуг и последовательно укреплять свои позиции в области обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, автомобильной промышленности и высоких технологий», - отмечает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
В свою очередь, Сергей Когогин подчеркнул ключевое место Новикомбанка в банковском секторе России и ту роль, которую банк играет в поддержке и развитии инновационной деятельности «КАМАЗа», как лидера отечественного грузового автомобилестроения. «Перед «КАМАЗом» стоят глобальные задачи, среди которых строительство завода каркасов кабин и организация производства нового семейства двигателей. Также мы продолжаем реализацию программ реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда. И в этих условиях поддержка Новикомбанка весома, как никогда», - отметил Когогин.
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22.08.2017
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