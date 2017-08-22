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Подлодка стоимостью в миллиард запустила мощную ракету (VG, Норвегия)

23.08.2017 ИноСМИ 112 0
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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с атомной подводной лодки Северного флота "Северодвинск". 18 августа 2017
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с атомной подводной лодки Северного флота "Северодвинск". 18 августа 2017
Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

В четверг в Баренцевом море подлодка "Северодвинск" стоимостью в миллиард произвела запуск мощной российской ракеты "Калибр". Ракета имеет радиус действия 600 километров и может поражать цели в глубине территории Норвегии, Швеции и Финляндии.

"Учения с использованием баллистических ракет происходят 2-3 раза в год", - говорит редактор издания The Barents Observer Томас Нильсен (Thomas Nilsen), рассказавший в четверг об этом ракетном учении.

Сверхзвуковая ракета "Калибр" была запущена "Северодвинском" из подводного положения. Она поразила цель на полигоне "Чижа" на мысе Канин нос в южной части Архангельской области.

"Ракета "Калибр" является крылатой ракетой с дальностью полета 600 километров. Если бы ракета, запущенная в четверг, была направлена в противоположном направлении, она поразила бы цель в глубине территории Норвегии, Швеции и Финляндии", - сообщил Нильсен, окончивший Университет естественных и технических наук в Тронхейме по специальности политолог. Он 12 лет проработал в группе Беллоны по российским вопросам и был заместителем руководителя Баренцева секретариата.

"Эта крылатая ракета ранее была использована в сирийском конфликте. В октябре 2015 года с российских кораблей в Каспийском море было запущено 25 ракет "Калибр", которые прошли над Ираном к целям в Сирии. Другими словами, она уже была использована в военных действиях. Вот почему мы говорим о запуске ракеты в четверг в Баренцевом море", - говорит Нильсен.

55 километров до границы

Подлодка "Северодвинск", участвовавшая в ракетных учениях, базируется в Западной Лице на Кольском полуострове.

"По прямой линии расстояние от этой базы до Гренсе Якобсэльв в Сёр-Варангере составляет всего 55 километров", - говорит Нильсен.

Vg: Российское министерство обороны опубликовало видео этого запуска, чтобы поиграть мускулами?

"Несомненно. После развала Советского союза, когда армия лежала с переломанным хребтом, теперь России необходимо показывать миру, что она снова обладает современными вооруженными силами. Эта подлодка является первым судном проекта "Ясень", ее строительство обошлось в миллиард долларов".

"Нужно также заметить, что Северный флот России в сентябре проведет масштабные учения в Баренцевом море с участием примерно 50 военных кораблей. Этой осенью будет проведено несколько учений", - добавляет Нильсен.

Демонстрация силы

Кольский полуостров и арктический регион имеют большое значение, констатирует разведслужба вооруженных сил (Норвегии).

"Мы следим", - подтверждает советник по вопросам коммуникации разведслужбы вооруженных сил Ким Гюльбрандсен (Kim Gulbrandsen). Он ссылается на доклад "Fokus 2017", где говорится, что главной целью России является усиление национального контроля в Арктике.

"На Кольском полуострове Северный флот готовится обновить часть своих мощностей стратегического ядерного сдерживания и ответного удара".

Служба разведки считает, что таким образом Россия получает больше возможностей для воздействия на норвежские интересы и для действий на суше и норвежском континентальном шельфе. Это будет иметь последствия для возможностей Норвегии проводить операции со своей территории.

В пределах досягаемости

Согласно докладу, стратегические подлодки являются в первую очередь фактором стратегического сдерживания и приоритетом в действиях военных на северо-западе России.

"Важная норвежская гражданская и военная инфраструктура теперь находится в зоне действия высокоточной российской ракетной системы", - констатирует военная разведка, которая также замечает растущее число все более сложных учений в северных областях.

"В заключение можно сказать, что способность России блокировать морские и воздушные операции Норвегии и ее союзников усилилась за последние годы. Планируемое использование модернизированного и нового оборудования, вероятно, усилит эту способность в 2017 году и в последующие годы", - говорится в докладе.


Эспен Арнльд Хансен (Espen Arnld Hansen)
22.08.2017
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Иран
Норвегия
Россия
Сирия
Финляндия
Швеция
Продукция
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