Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу призвал к объединению военного сообщества в борьбе с терроризмом

23.08.2017 РИА Новости 184 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. 18 августа 2017
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. 18 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призывает к объединению военного сообщества в борьбе с международным терроризмом, который сегодня представляет собой организованную, хорошо вооруженную и обученную структуру.

"Считаю крайне важным обмениваться опытом по борьбе с терроризмом. Сегодняшнее лицо терроризма совершенно иное - это хорошо подготовленные, обученные вооружение формирования. Это не отдельные бандиты, не отдельные группировки, это серьезная международная угроза", - сказал Шойгу на встрече с министром национальной обороны Нигера Каллой Мутари, которая прошла в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Он подчеркнул, что террористы со всех стран стекаются в те места, где есть возможность поменять власть, и преследуют корыстные интересы.

"Мы не раз говорили и не устаем повторять, что те боевики, которые сегодня воюют в Сирии, Афганистане и Ливии, вернутся в свои дома, в свои страны… И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем результаты этого возвращения. Поэтому мы еще и еще раз будем призывать к объединению военного сообщества в деле борьбы с терроризмом", - заключил министр.

В свою очередь глава военного ведомства Нигера поддержал идею объединения и сообщил, что его страна также сталкивается с проблемами терроризма. "Ливия, Мали, Чад и Нигерия являются нашими сопредельными государствами. Те страны, которые находятся вдоль наших границ, также занимаются обеспечением безопасности. Ливия - государственности, которой уже не существует, Нигерия, которая борется с "Боко Харам", Мали - с присутствием "Аль-Каиды"* и различных террористических групп", - перечислил Мутари.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливия
Мали
Нигер
Нигерия
Россия
Сирия
Чад
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы