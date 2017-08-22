Шойгу призвал к объединению военного сообщества в борьбе с терроризмом



Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. 18 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. 18 августа 2017Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призывает к объединению военного сообщества в борьбе с международным терроризмом, который сегодня представляет собой организованную, хорошо вооруженную и обученную структуру.

"Считаю крайне важным обмениваться опытом по борьбе с терроризмом. Сегодняшнее лицо терроризма совершенно иное - это хорошо подготовленные, обученные вооружение формирования. Это не отдельные бандиты, не отдельные группировки, это серьезная международная угроза", - сказал Шойгу на встрече с министром национальной обороны Нигера Каллой Мутари, которая прошла в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Он подчеркнул, что террористы со всех стран стекаются в те места, где есть возможность поменять власть, и преследуют корыстные интересы.

"Мы не раз говорили и не устаем повторять, что те боевики, которые сегодня воюют в Сирии, Афганистане и Ливии, вернутся в свои дома, в свои страны… И сейчас, к сожалению, мы наблюдаем результаты этого возвращения. Поэтому мы еще и еще раз будем призывать к объединению военного сообщества в деле борьбы с терроризмом", - заключил министр.

В свою очередь глава военного ведомства Нигера поддержал идею объединения и сообщил, что его страна также сталкивается с проблемами терроризма. "Ливия, Мали, Чад и Нигерия являются нашими сопредельными государствами. Те страны, которые находятся вдоль наших границ, также занимаются обеспечением безопасности. Ливия - государственности, которой уже не существует, Нигерия, которая борется с "Боко Харам", Мали - с присутствием "Аль-Каиды"* и различных террористических групп", - перечислил Мутари.

*Террористическая организация, запрещенная в России.