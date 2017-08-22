На "Армии-2017" обсудят опыт российских военных в Сирии и Арктике
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Военнослужащие во время военного парада на на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фто
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. На форуме "Армия-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой обсудят опыт действия Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты РФ с другими странами, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Запланированы заседание международной рабочей группы по созданию совместного российско-эмиратского проекта, а также Российско-индийская военно-промышленная конференция.
Военная академия Генштаба проведет круглый стол по сирийской тематике. Военные эксперты рассмотрят вопросы организации управления войсками в ходе спецоперации, оценят результаты применения новейших образцов вооружения и военной техники. Также будет подробно рассмотрен вопрос миротворческой деятельности и проведения гуманитарных операций в Сирии.
Ряд круглых столов будет посвящен вопросам применения вооруженных сил в арктическом регионе. В частности, эксперты обсудят проблематику применения инженерной техники, рассмотрят вопросы снабжения авиации, дислоцированной в Арктике.
Отдельно остановятся на перспективах развития военной робототехники в интересах ПВО, военно-медицинского управления, а также подводных сил.
Всего в рамках форума пройдет 140 пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов на научную тематику. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на треть. Значительно возросла доля гражданских организаций, вузов, научно-исследовательских институтов и коммерческих предприятий, выступивших с инициативой проведения мероприятий научно-деловой программы.
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22.08.2017
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