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Первые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ начали проходить испытания

23.08.2017 РИА Новости 68 0
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Первые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ проходят приемо-сдаточные испытания в интересах министерства обороны России, сообщили РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2017" в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"К настоящему времени на "Роствертоле" (производитель данных вертолетов - ред.) изготовлены первые серийные вертолеты Ми-28УБ, которые проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. Всего до конца года в интересах Минобороны РФ планируется поставка восьми учебно-боевых "Ночных охотников" с двойным управлением", - сказал собеседник агентства.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский заявлял, что новые вертолеты Ми-28УБ планируется испытать в Сирии.

Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.
22.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
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Вертолеты России
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX

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