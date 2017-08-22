Российская авиация и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье
|
|
Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото
Источник: © Sputnik
ЕРЕВАН, 22 авг - РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российские разведчики и вертолетчики отрабатывают в Армении действия по переброске в тыл условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.
"Дислоцированные в Армении военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника. В учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе подготовки под руководством инструкторов группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.
"Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника", - отмечается в сообщении.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
25.04.2017 На российской базе в Армении началась плановая замена призывников
24.04.2017 В Армении прошли ночные военные учения российских летчиков
20.04.2017 В Армении на российской базе стартовали учения авиации и ПВО
14.04.2017 Положение в области национальной безопасности и обороны Беларуси (март 2017 года)
14.03.2017 Российские военные проводят командно-штабные учения в горах Армении
02.03.2017 Подразделения военной базы РФ в Армении подняли по тревоге для проверки
02.03.2017 Подразделения российской базы в Армении подняты по учебной тревоге