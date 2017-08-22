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Российская авиация и спецназ отрабатывают в Армении действия в высокогорье

23.08.2017 РИА Новости 62 0
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Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото
Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото
Источник: © Sputnik

ЕРЕВАН, 22 авг - РИА Новости, Гагик Багдасарян. Российские разведчики и вертолетчики отрабатывают в Армении действия по переброске в тыл условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"Дислоцированные в Армении военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа впервые приступили к отработке действий по переброске сил в тыл условного противника. В учебных мероприятиях задействованы ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ армейской авиации и беспилотные летательные аппараты российского военного соединения в Закавказье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе подготовки под руководством инструкторов группы спецназа на практике тренируются и изучают порядок посадки и десантирования в тыл условного противника на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря.

"Также вертолетчики и спецназовцы отрабатывают взаимодействие в стандартном выводе группы в тыл противника и решают разведывательно-поисковые задачи по обнаружению условного противника", - отмечается в сообщении.
22.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Армения
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ

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