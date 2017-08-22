В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"



Третий международный военно-технический форум Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Третий международный военно-технический форум Армия-2017Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начинает свою работу во вторник в подмосковной Кубинке.

Выставка пройдет в период с 22 по 27 августа. На базе парка "Патриот" отечественные и зарубежные компании представят свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Ожидается, что свои национальные павильоны на "Армии-2017" представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.

Новинки "Армии"

Среди новинок салона - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата", который будет впервые представлен гостям выставки в ограниченно-открытом доступе.

Кроме того, широкую линейку боевых роботехнических комплексов, а также перспективные электромотоциклы, разработанные специально для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, представит концерн "Калашников".

Сирийские трофеи и ночной бой

Другими новшествами "Армии-2017" станет демонстрация возможностей современной российской бронетехники в режиме ночного боя. Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что впервые ночной бой должны были продемонстрировать в ходе выставки Russia Arms Expo-2017 в Нижнем Тагиле, однако, как впоследствии заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, по экономическим соображениям от проведения данного мероприятия было решено отказаться.

В данных маневрах, которые пройдут на полигоне "Алабино" примут участие российские танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, посетители салона смогут увидеть в действии зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1" и самоходную зенитную установку.

Масштабной будет и авиационная программа "Армии", в которой также не обойдется без нововведений. Так, турецкая пилотажная группа "Турецкие звезды" впервые примет участие данном форуме.

Еще одной заметной премьерой выставки станет экспозиция Вооруженных сил РФ, в рамках которой впервые будет представлено трофейное оружие террористов, захваченное в Сирии, а также оружие, применяющееся для борьбы в Сирии.

25, 26 и 27 августа в дни массового посещения Форума для зрителей будет представлено военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений, сообщили в пресс-службе Минобороны.