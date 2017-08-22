Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В подмосковной Кубинке открывается форум "Армия-2017"

23.08.2017 РИА Новости 144 0
0
Понравилась новость?
 0
Третий международный военно-технический форум Армия-2017
Третий международный военно-технический форум Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Третий международный военно-технический форум "Армия-2017", участие в котором примут представители более ста государств и 1200 оборонных предприятий, начинает свою работу во вторник в подмосковной Кубинке.

Выставка пройдет в период с 22 по 27 августа. На базе парка "Патриот" отечественные и зарубежные компании представят свои передовые разработки в области бронетехники, ВМС, военной и гражданской авиации, а также ракетно-космической промышленности. Ожидается, что свои национальные павильоны на "Армии-2017" представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, научно-деловая программа Форума предусматривает проведение около 140 мероприятий в формате межведомственных заседаний, конференций, круглых столов, симпозиумов и брифингов.

Новинки "Армии"

Среди новинок салона - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата", который будет впервые представлен гостям выставки в ограниченно-открытом доступе.

Кроме того, широкую линейку боевых роботехнических комплексов, а также перспективные электромотоциклы, разработанные специально для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, представит концерн "Калашников".

Сирийские трофеи и ночной бой

Другими новшествами "Армии-2017" станет демонстрация возможностей современной российской бронетехники в режиме ночного боя. Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал РИА Новости, что впервые ночной бой должны были продемонстрировать в ходе выставки Russia Arms Expo-2017 в Нижнем Тагиле, однако, как впоследствии заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, по экономическим соображениям от проведения данного мероприятия было решено отказаться.

В данных маневрах, которые пройдут на полигоне "Алабино" примут участие российские танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. Кроме того, посетители салона смогут увидеть в действии зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1" и самоходную зенитную установку.

Масштабной будет и авиационная программа "Армии", в которой также не обойдется без нововведений. Так, турецкая пилотажная группа "Турецкие звезды" впервые примет участие данном форуме.

Еще одной заметной премьерой выставки станет экспозиция Вооруженных сил РФ, в рамках которой впервые будет представлено трофейное оружие террористов, захваченное в Сирии, а также оружие, применяющееся для борьбы в Сирии.

25, 26 и 27 августа в дни массового посещения Форума для зрителей будет представлено военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений, сообщили в пресс-службе Минобороны.
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
Словакия
Турция
ЮАР
Продукция
Армата
БМП-2
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Тунгуска
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 03:46
  • 7
В тульском КБП разрабатывается версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на гусеничном ходу
  • 23.08 02:53
  • 11
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 00:41
  • 65
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 00:34
  • 1
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
  • 23.08 00:02
  • 5257
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.08 23:36
  • 4
Танкер протаранил "Джона Маккейна"
  • 22.08 23:31
  • 3
Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
  • 22.08 22:40
  • 32
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 22.08 22:21
  • 2
ОДК создаст в Уфе четыре производственно-технологических центра для изготовления узлов вертолетного двигателя ВК-2500
  • 22.08 20:25
  • 66
Вверх-вниз
  • 22.08 18:52
  • 2
Киберспорт могут включить в программу военно-спортивной игры "Победа" в 2018 году
  • 22.08 18:45
  • 5
Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
  • 22.08 18:30
  • 13
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 22.08 18:19
  • 5
Как оценивать степень защиты и вероятность поражения танков
  • 22.08 17:25
  • 1
Фальшь европейской дудки США
другие обсуждаемые темы