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Сайт ТАСС подготовил спецпроект о бронеавтомобиле "Тигр"

23.08.2017 ТАСС 81 0
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Бронированный автомобиль &quot;Тигр&quot;
Бронированный автомобиль "Тигр"
Источник: © Константин Лейфер/ТАСС

Машина принята на снабжение органов внутренних дел и силовых структур и представлена на открывшемся форуме "Армия-2017"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект о российском многоцелевом бронеавтомобиле "Тигр".

Автомобиль принят на снабжение органов внутренних дел, Вооруженных сил Российской Федерации и ряда других силовых структур.

Бронемашина в различных модификациях представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открылся 22 августа в подмосковном парке "Патриот".

В спецпроекте ТАСС рассказывается о тактико-технических характеристиках машины, различные модификации которой с 2005 года выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в Военно-промышленную компанию, ВПК). 3D-модель "Тигра" позволяет при вращении рассмотреть машину с разных точек.

Отдельный раздел спецпроекта посвящен некоторым современным модификациям "Тигра": с боевым модулем "Арбалет-ДМ", автомобиль специального назначения АСН 233115 "Тигр-М СпН", а также бронированный медицинский автомобиль (БМА). Именно эта модификация является инициативной разработкой ВПК, идея ее создания родилась в 2009 году после крушения "Невского экспресса".

На сегодняшний день существует более 50 различных модификаций машины, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами. Конструкторы постоянно модернизируют и совершенствуют автомобиль, улучшают его показатели баллистической и минной стойкости, решают задачи по увеличению грузоподъемности и внедрению новых бортовых систем.

Специальный раздел спецпроекта также рассказывает о некоторых новых разработках: десантируемый и роботизированный варианты. Кроме того, на базе "Тигра" создается новый бронеавтомобиль, не имеющий аналогов в мире, испытания которого начнутся в 2018 году.

 
22.08.2017
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