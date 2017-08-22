Сайт ТАСС подготовил спецпроект о бронеавтомобиле "Тигр"
|
|
Бронированный автомобиль "Тигр"
Источник: © Константин Лейфер/ТАСС
Машина принята на снабжение органов внутренних дел и силовых структур и представлена на открывшемся форуме "Армия-2017"
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект о российском многоцелевом бронеавтомобиле "Тигр".
Автомобиль принят на снабжение органов внутренних дел, Вооруженных сил Российской Федерации и ряда других силовых структур.
Бронемашина в различных модификациях представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который открылся 22 августа в подмосковном парке "Патриот".
В спецпроекте ТАСС рассказывается о тактико-технических характеристиках машины, различные модификации которой с 2005 года выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в Военно-промышленную компанию, ВПК). 3D-модель "Тигра" позволяет при вращении рассмотреть машину с разных точек.
Отдельный раздел спецпроекта посвящен некоторым современным модификациям "Тигра": с боевым модулем "Арбалет-ДМ", автомобиль специального назначения АСН 233115 "Тигр-М СпН", а также бронированный медицинский автомобиль (БМА). Именно эта модификация является инициативной разработкой ВПК, идея ее создания родилась в 2009 году после крушения "Невского экспресса".
На сегодняшний день существует более 50 различных модификаций машины, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами. Конструкторы постоянно модернизируют и совершенствуют автомобиль, улучшают его показатели баллистической и минной стойкости, решают задачи по увеличению грузоподъемности и внедрению новых бортовых систем.
Специальный раздел спецпроекта также рассказывает о некоторых новых разработках: десантируемый и роботизированный варианты. Кроме того, на базе "Тигра" создается новый бронеавтомобиль, не имеющий аналогов в мире, испытания которого начнутся в 2018 году.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.08.2017 Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
23.08.2017 "Искандеры" впервые примут участие в показе техники на форуме "Армия-2017" на Урале
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 На МВТФ "Армия-2017" обсудят совместные проекты РФ с другими странами
23.08.2017 На "Армии-2017" обсудят опыт российских военных в Сирии и Арктике
23.08.2017 Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
23.08.2017 Танцующие танки
16.08.2017 Минобороны России показало самые зрелищные моменты Армейских международных игр-2017 в итоговом видеоролике