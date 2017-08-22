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"Воентелеком" в 2018 году представит Минобороны РФ концепт "цифрового гарнизона"

23.08.2017 ТАСС 83 0
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Александр Давыдов
Гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов (Фото: Дмитрий Духанин)
Источник: http://kommersant.ru/

Компания предусмотрела санкционный риск, при котором сложно будет приобрести необходимое оборудование, уточнил гендиректор Александр Давыдов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Воентелеком" к концу этого года - началу следующего закончит работу над концептом "цифрового гарнизона" и представит его Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании, руководитель приоритетного технологического направления "Информационно-телекоммуникационные технологии" Александр Давыдов.

"Мы тоже сейчас плотно занимаемся данным направлением, правда пока что внутри компании. Мы разработали концепт "цифрового гарнизона", в котором уже прописано, что и как мы хотим автоматизировать, как увязать это в систему с учетом модели угроз и возможностей потенциального противника", - сказал Давыдов.

По его словам, самый новый риск, который предусмотрела компания - это риск санкционный. "То есть мы не можем допустить, чтобы при развертывании систем типа "цифрового гарнизона" или "цифрового предприятия" сложилась ситуация, когда мы не сможем купить оборудование или чип, который нам остановит всю работу. Как только мы сумеем завершить этот этап на базе "Воентелекома", мы будем предлагать его Минобороны", - сказал Давыдов, добавив, что завершится эта работа "ближе к концу нынешнего - началу следующего года".
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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