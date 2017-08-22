Группа "Кронштадт" планирует создать демонстратор тяжелого беспилотника в 2020 году

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Источник: http://www.kronshtadt.ru/ Логотип Группы "Кронштадт"Источник: http://www.kronshtadt.ru/

Гендиректор группы Армен Исаакян отметил, что реальные сроки будут зависеть от наличия и регулярности финансирования

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Демонстратор тяжелого беспилотника планируется создать в РФ через три года, рассказал ТАСС генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян в преддверии Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"С использованием научно-технического задела, образованного группой "Кронштадт", создание демонстраторов может занять не более трех лет. Реально сроки разработки определяются наличием и регулярностью финансирования", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках появления в РФ тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) массой пять и семь тонн.

Напомним, в России действует межведомственная концепция по созданию перспективных комплексов с БЛА на период до 2025 года. В ней обозначены следующие классы по взлетной массе БЛА: тяжелый класс - свыше 500 кг, средний класс - до 500 кг, легкий класс - до 200 кг, малый класс - до 30 кг и микро-класс - до 1 кг.