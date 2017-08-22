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Авиадвигатель ПД-14 получит российский сертификат в 2018 году

23.08.2017 Ростех 147 0
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ИЛ-76ЛЛ
Летающая лаборатория с двигателем ПД-14
Источник: макс-2017

Разработка авиационного двигателя ПД-14 идет по плану, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Российский сертификат должен быть получен во втором квартале 2018 года. Один из первых летных экземпляров нового самолета МС-21 будет оснащен двигателем ПД-14 в 2019 году.

Как отметил глава ОДК Александр Артюхов, для проведения стендовых испытаний и летных испытаний МС-21 требуется изготовить 11 двигателей ПД-14. На данный момент изготовлено 10. Еще один двигатель будет произведен в сентябре этого года.

"Мы считаем, что установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года будут обеспечены, что создает нам возможности осуществить поставку двигателей для начала летных и сертификационных испытаний самолета МС-21 к концу 2018 года", – передает ТАСС слова Александра Артюхова.

В свою очередь на совещании по развитию гражданской авиации глава корпорации "Иркут" Олег Демченко сообщил, что в 2019 году на первые два летных образца самолета МС-21 будет установлен отечественный двигатель ПД-14. "Где-то к 2020 году мы будем готовы начать летные испытания этого двигателя", – отметил он. Таким образом, новый российский авиалайнер сможет летать на двух типах двигателей – американском Pratt & Whitney и новейшем российском двигателе ПД-14, добавил Олег Демченко.

Турбореактивный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России за последние десятилетия. Двигателем планируется оснастить новейший российский среднемагистральный самолет МС-21.

Как сообщалось ранее, уже к 2020 году корпорация "Иркут" сможет собирать по 20 самолетов МС-21 в год, а к 2025 году планируется довести производство до 72 машин ежегодно.

МОСКВА, Ростех

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Оригинал
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
ИРКУТ НПК
ОДК УК
Персоны
Демченко Олег
Проекты
2020-й год
МС-21

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