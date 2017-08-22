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Эх, турбинушка, ухнем!

23.08.2017 Военно-промышленный курьер 91 0
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Siemens
Флаг с логотипом компании Siemens. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Michele Tantussi

Арбитражный суд Москвы показал, кто в доме хозяин

То, что арбитраж отклонил требование "Сименса" об аресте и запрете монтажа турбин, произведенных концерном в Крыму, лишний раз свидетельствует о том, что корпорация "Ростех" – часть государства, которому принадлежат и суды. Право контролируется властью, потому что бы ни происходило, какие бы коллизии ни возникали, совершенно очевидно – регулироваться и разрешаться они будут не с точки зрения закона, а в интересах госструктур.

Турбины "Сименс", приобретенные одной из ростеховских компаний для Крыма, – вообще очень загадочная сделка. Ведь вполне можно было купить для территории, находящейся под санкциями, не импортные изделия, а скажем, рыбинские – пусть они не такие современные, но хорошие и позволяют решить задачу энергообеспечения полуострова в необходимом объеме. С "Сименсом" же сразу возникает вопрос: кто будет гарантийно обслуживать их турбины в Крыму? На это ответить невозможно. Понятно, что такой сложный агрегат требует постоянного сервиса и в случае поставок из Рыбинска проблем с этим не было бы абсолютно. Я не специалист в конструкции подобных устройств, но полагаю, что постоянно требуются некие комплектующие и расходные материалы. И если "Сименс" блокировал сделку, то зачем такие турбины теперь вообще нужны? Ремонтировать их будут рыбинскими запчастями? Или нелегально приобретать оригинальные изделия "Сименс" в Китае, все глубже погружаясь в эту сомнительную сделку?

Ясно, что "Ростех" – государство в государстве. Я также понимаю, что суд конфликтовать с госкорпорацией не будет.

Покупка для Крыма чужих турбин вместо российских, что позволило бы увеличить число квалифицированных рабочих мест в стране и дало бы возможность развивать отечественное производство, сделка, осуществленная по хитрым схемам через посредников, – это, на мой взгляд, не на пользу компании, считающейся государственной. И вредит России. Не фирма "Сименс" в данном случае виновата, а те, кто поволок в Крым турбины, которые явно не могли там легально обслуживаться – только левыми и контрафактными способами.

Не понимаю, зачем вообще нужно было ссориться с "Сименсом". Это, конечно, во многом конкурент наших компаний в самых разных сферах. И может, ситуация с турбинами – проявившиеся на поверхности некие глубинные рыночные процессы, разворачивающиеся в разных частях света? Во всяком случае я это допускаю. И все равно не понимаю, зачем понадобилось обманывать "Сименс", изначально зная, что турбины будут поставлены не в Краснодарский край, как это официально декларировалось, а в находящийся пока еще под санкциями Крым.


Максим Шевченко, Политолог, телеведущий


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 32 (696) за 23 августа 2017 года
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Китай
Россия
Компании
Ростех

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