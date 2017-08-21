РКС представит на «АРМИИ-2017» будущее геоинформации и космической электроники



Стенд холдинга "Российские космические системы"

Источник: http://spacecorp.ru/ Стенд холдинга "Российские космические системы"Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представит на Международном форуме «Армия-2017», который пройдет в Подмосковье с 22 по 27 августа, прототип рабочего места оператора пространственных геоданных «Орион-ГЕО», с помощью которого посетители выставки смогут совершить виртуальный полет над южной территорией полуострова Крым. Проекция территории создана в рамках проекта «Цифровая Земля», который РКС реализует совместно с другими предприятиями «Роскосмоса».

Проект «Цифровая Земля» предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) территории всего земного шара с разрешением в 1 метр. В ходе Международного форума «Армия-2017» РКС представит его первые результаты – бесшовное сплошное покрытие высокого разрешения (БСПВР) территории южного Крыма. Для демонстрации будет использован разработанный РКС совместно с ООО «Константа Дизайн» прототип рабочего места оператора геоданных «Орион-ГЕО».

Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Экспериментальный тренажер «Орион-ГЕО» основан на системе визуализации и современных технологиях интерактивного виртуального пространства для решения тактических и геоинформационных задач с использованием интуитивных и мультимедийных средств. Тренажер позволит оператору применять данные ДЗЗ в проектах по использованию результатов космической деятельности, над которыми сегодня ведут работу компании нашего холдинга».

Проект «Цифровая Земля» предполагает создание сервисов на основе данных ДЗЗ, ориентированных на всех потребителей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, крупный и средний бизнес, а также массовый потребитель.

На форуме «Армия-2017» РКС также представит результаты работы в области создания инфраструктуры Федерального сетевого оператора навигационной деятельности (ИФСО). На ее основе будут работать перспективные системы обеспечения движения беспилотной и роботизированной техники и предоставляться удобные навигационные услуги частным и государственным компаниям.

Кроме того, РКС представит на «Армии-2017» электронику для новейших российских космических аппаратов «Глонасс-К», перспективные сканирующие устройства для спутников ДЗЗ, цифровой космический радиолокатор «Касатка», перспективную датчиковую аппаратуру и многое другое.

Особое место в экспозиции РКС займут малые космические аппараты. Специалисты холдинга еще в 1980-е годы первыми в нашей стране начали заниматься данной тематикой, и сегодня на основе этого опыта ведется работа по созданию и отработке перспективной наноспутниковой платформы. В августе 2017 года с борта МКС был запущен очередной технологический наноспутник, созданный специалистами компании. Посетители «Армии-2017» также смогут одними из первых познакомиться с новым экспериментальным космическим аппаратом нанокласса, разработку которого ведут специалисты РКС.

В отличие от технологических аппаратов, предназначенных для отработки приборов и проведения научных экспериментов, новый спутник нано-класса планируется использовать для нужд экономики. Он сможет принимать, обрабатывать и хранить информацию, а также передавать ее на Землю. Это открывает перед Россией большие возможности в области использования таких аппаратов, например, для обеспечения связи в отдаленных районах и информационного обеспечения работы промыслового флота.

На «Армии-2017» РКС также продемонстрирует высоконадежную датчиковую аппаратуру, разрабатываемую предприятиями холдинга. Сегодня она используется не только в ракетно-космической промышленности, но и в атомной энергетике, авиастроении и других отраслях промышленности. Передовые разработки на основе пьезосенсорики и микромеханики позволяют в режиме реального времени получать полную и высокоточную картину работы сложных узлов и агрегатов.