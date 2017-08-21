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Росэлектроника покажет в «Патриоте» более двухсот устройств и систем для нужд обороны

21.08.2017 ОАО «Росэлектроника» 148 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника»
Источник: Ростех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрирует более двухсот устройств и комплексных систем, разработанных для нужд Минобороны РФ, в рамках Международного военно-технического форума «Армия», который пройдет 22-27 августа в подмосковной Кубинке.


Разработки холдинга будут представлены в объединенном Демонстрационном центре Госкорпорации Ростех, который строится на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».


В частности, посетители Демоцентра смогут ознакомится с линейкой ламп бегущей волны наземного, авиационного, морского и космического базирования, которые обеспечивают усиление сигнала в аппаратуре радиосвязи и радиолокации. Кроме того, будут представлены линейка новейших средств и систем связи, модули активно фазированных антенных решеток, системы пассивной радиолокации, действующие в радиополях мобильной связи, FM- и ТВ-вещания, и комплексы автоматизированного управления различного назначения.


Экспозиция Росэлектроники включает в себя, например, АСУ переносных зенитных ракетных комплексов и зенитной артиллерии, зенитно-ракетной бригадой (смешанной группировкой войск), беспилотным летательным аппаратом «Орлан». Также впервые будет представлен новый модуль из состава базового комплекта подсистемы управления ПВО единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене «Барнаул-Т».


Кроме того, интересующиеся смогут не только увидеть, но и тактильно ощутить радиопоглащающие материалы, предназначенные для снижения радиолокационной заметности защищаемых объектов. Материалы были представлены Президенту РФ Владимиру Путину в числе самых заметных экспонатов прошедшего в июле авиасалона «МАКС-2017».


Также холдинг представит группу тепловизионных устройств, в частности, видеокамеры, прицелы, средства наблюдения, изготовленные из собственных компонентов. Еще одной премьерой станет высокопроизводительный комплекс обработки данных – модернизированный компьютер с «силиконовым» охлаждением.


Экспозиция в рамках форума «Армия» станет пилотным проектом постоянно действующей презентации холдинга «Росэлектроника» в парке «Патриот». Ожидается, что в ноябре 2017 года Демоцентр Ростеха будет сдан в эксплуатацию и Росэлектроника в числе других оборонных холдингов госкорпорации организует круглогодичную экспозицию.


«Для нас это новый, но очень интересный формат презентации военных разработок. Он подразумевает взаимодействие не только с представителем заказчика, не только со специалистами, непосредственно эксплуатирующими наши устройства и системы, но и широкой публикой. Здесь мы видим две задачи. Первая – Росэлектроника, как государственных холдинг, должна внести свою лепту в дело патриотического воспитания и укрепления гражданской гордости молодежи. Вторая – Росэлектроника, как мощнейший производственный конгломерат, должна укреплять свой бренд производителя перспективных технологий и продуктов», - прокомментировал формирование постоянно действующей экспозиции заместитель генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.
21.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
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Минoбороны РФ
Ростех
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