Россия едва не оказалась участником нового конфликта

Москва, вероятно, решила купировать обострение армяно-азербайджанских отношений

Израильский веб-ресурс в обзоре ивритоязычной прессы рассказал о предложении азербайджанских военных во время испытаний беспилотного летательного аппарата фирмы Aeronautics Defense Systems нанести удар по армянским позициям. Однако операторы израильской компании отказались таким образом демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану.

Пресс-служба компании Aeronautics Defense Systems заявила, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю", - говорится в сообщении.

В новом обзоре прессы, опубликованном в минувший понедельник, отмечено, что в Минобороны Израиля рассчитывают завершить расследование этого инцидента до конца текущей недели. Следователи намерены вызвать для дачи показаний всех, кто принимал участие в демонстрации БЛА месяц назад.

Помимо двух конфликтующих сторон, а также израильской стороны, участником инцидента могла стать и Россия. Дело в том, что 27 июля Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения между Россией и Арменией об Объединенной группировке войск, принятый Госдумой 14 июля и одобренный Совфедом 19 июля. Само соглашение было подписано в Москве в конце ноября 2016 года и до сих пор лежало, что называется, под сукном. Ускорение темпов его ратификации свидетельствует, что Москва, вероятно, серьезно отнеслась к докладам разведки о высокой вероятности провокаций и решила купировать угрозу обострения армяно-азербайджанского конфликта. Соглашением определены предназначение, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил РА и Вооруженных сил РФ.

Ее составляют вооруженные силы сторон, а также другие войска и воинские формирования, развернутые в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время для отражения возможной агрессии. К основным задачам группировки относятся прикрытие госграницы на суше и в воздушно-космическом пространстве, противовоздушная оборона войск и критически важных объектов.

Таким образом, удар израильских беспилотников по армянским объектам гипотетически мог привести к крупному международному скандалу.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"