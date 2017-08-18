Оружейники померились стволами



Пулеметы Калашникова проверены временем и многими войнами.

Источник: Фото Виталия Кузьмина Пулеметы Калашникова проверены временем и многими войнами.Источник: Фото Виталия Кузьмина

Фотографии прототипа легкого пулемета вызвали споры

Появившиеся в Интернете фотографии и общие описания прототипа легкого пулемета поддержки со сменными стволами разной длины вызвали горячие споры в экспертном сообществе. Отдельные его представители искренне недоумевают, зачем пулемету складной телескопический приклад и загнутая вверх рукоятка затвора, как на израильском Galil. Также вызывают сомнение возможность и необходимость в бою "легким движением руки" превращать оружие ближнего боя то в легкий пулемет, то в штурмовую винтовку. Однако больше всего возражений против способа монтирования сменных стволов, которые монтируются к ствольной коробке с помощью накидной гайки, по аналогии с американскими винтовками типа AR15. Некоторые специалисты увидели в этом потенциальную угрозу здоровью и самой жизни стрелка. У американской винтовки затвор запирается за выступы в хвостовике ствола. Благодаря этому затвор жестко держит патрон в патроннике, даже когда гайка недотянута и ствол слегка "гуляет".

В автоматах и пулеметах семейства "Калашникова" запирание осуществляется за вкладыш ствольной коробки. Если затяжка будет недостаточной, увеличится так называемый зеркальный зазор - расстояние от казенной части ствола до зеркала затвора. Специалисты предупреждают, что это может привести к разрыву гильзы, разрушению оружия и травме стрелка.

Одним словом, менять испытанную конструкцию оружия нужно, наверное, под влиянием острой нужды, а не мимолетной моды.

Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"