Оружейники померились стволами
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Пулеметы Калашникова проверены временем и многими войнами.
Источник: Фото Виталия Кузьмина
Фотографии прототипа легкого пулемета вызвали споры
Появившиеся в Интернете фотографии и общие описания прототипа легкого пулемета поддержки со сменными стволами разной длины вызвали горячие споры в экспертном сообществе. Отдельные его представители искренне недоумевают, зачем пулемету складной телескопический приклад и загнутая вверх рукоятка затвора, как на израильском Galil. Также вызывают сомнение возможность и необходимость в бою "легким движением руки" превращать оружие ближнего боя то в легкий пулемет, то в штурмовую винтовку. Однако больше всего возражений против способа монтирования сменных стволов, которые монтируются к ствольной коробке с помощью накидной гайки, по аналогии с американскими винтовками типа AR15. Некоторые специалисты увидели в этом потенциальную угрозу здоровью и самой жизни стрелка. У американской винтовки затвор запирается за выступы в хвостовике ствола. Благодаря этому затвор жестко держит патрон в патроннике, даже когда гайка недотянута и ствол слегка "гуляет".
В автоматах и пулеметах семейства "Калашникова" запирание осуществляется за вкладыш ствольной коробки. Если затяжка будет недостаточной, увеличится так называемый зеркальный зазор - расстояние от казенной части ствола до зеркала затвора. Специалисты предупреждают, что это может привести к разрыву гильзы, разрушению оружия и травме стрелка.
Одним словом, менять испытанную конструкцию оружия нужно, наверное, под влиянием острой нужды, а не мимолетной моды.
Владимир Гундаров
Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
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18.08.2017
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