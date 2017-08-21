Истребитель F-35 впервые испытали трамплином
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Взлет F-35B с помощью трамплина
Источник: LockheedMartinVideos / YouTube
Американская компания Lockheed Martin совместно с британской BAE Systems впервые провели летные испытания истребителя F-35B Lightning II с полной боевой нагрузкой, во время которых самолет выполнил несколько взлетов с помощью трамплина. Как сообщает Defense Aerospace, такие испытания проводятся в интересах министерства обороны Великобритании, которое намерено оснастить истребителями F-35B перспективные авианосцы "Куин Элизабет" и "Прин оф Уэльс".
Разработка F-35 ведется с 2001 года. Самолет создается в трех базовых версиях: F-35A с обычным взлетом, F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой и F-35C палубного базирования. Палубная версия боевого самолета предназначена для старта с помощью катапульты, которой британские авианосцы не имеют; на корабли установлены трамплины, облегчающие взлет самолетов. F-35B имеет функцию укороченного взлета, в ходе которого для создания дополнительной подъемной силы используется не только планер самолета, но вертикальный вентилятор, установленный позади кабины пилота.
Минимальной дистанцией пробега F-35B для взлета являются 161 метр и 137 метров с использованием трамплина. Общая длина авианосца типа "Куин Элизабет" составляет 284 метра. Полетная палуба корабля имеет три взлетные дорожки: две длиной 160 метров для взлета истребителей F-35B, завершающихся трамплином, и одну длиной чуть менее 260 метров для тяжелых самолетов. Помимо Великобритании истребители F-35B намерена использовать Морская пехота США, но ее самолеты будут взлетать без помощи трамплина.
Испытания на взлет F-35B с трамплина проводились на американской морской базе "Патаксент Ривер" в Мэриленде. Во время проверок на самолет были подвешены массогабаритные макеты четырех авиационных бомб с комплектом наведения Paveway IV и двух ракет ASRAAM класса "воздух-воздух". Испытания F-35B на трамплине признали успешными: после "прыжка" самолет практически без провалов уверенно набирал высоту. Как ожидается, летные испытания истребителя на британском авианосце начнутся в 2018 году.
Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 845 километров. F-35 может нести ракеты, бомбы и авиапушки общей массой до 8,1 тонны - 6,8 тонны на шести подкрыльевых точках подвески и 1,3 тонны на двух пилонах во внутренних отсеках вооружения. Помимо США и Великобритании принять на вооружение истребители F-35 намерены еще десять стран, включая Австралию, Японию и Израиль.
Василий Сычев
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18.08.2017
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Павел 1978
8464
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№1
21.08.2017 08:11
интересная новость.
С F-35B более-менее понятно, а вот это:
Цитата, q
Общая длина авианосца типа "Куин Элизабет" составляет
что означает?
они не Хокай часом собрались запускать?
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arcad2000
121
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№2
21.08.2017 13:55
Павел 1978
Это вы с топвара взяли инфу? Скорее всего, банальная ошибка автора .Я не нашел ни одной ссылки на британские источники. И ничего не встречал в англоязычном инете по поводу Хокаев.
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Павел 1978
8464
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№3
21.08.2017 13:58
Цитата, arcad2000 сообщ. №2
Павел 1978нет, это цитата из статьи, которую мы с Вами комментируем
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