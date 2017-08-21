Истребитель F-35 впервые испытали трамплином



Взлет F-35B с помощью трамплина

Источник: LockheedMartinVideos / YouTube Взлет F-35B с помощью трамплинаИсточник: LockheedMartinVideos / YouTube

Американская компания Lockheed Martin совместно с британской BAE Systems впервые провели летные испытания истребителя F-35B Lightning II с полной боевой нагрузкой, во время которых самолет выполнил несколько взлетов с помощью трамплина. Как сообщает Defense Aerospace, такие испытания проводятся в интересах министерства обороны Великобритании, которое намерено оснастить истребителями F-35B перспективные авианосцы "Куин Элизабет" и "Прин оф Уэльс".

Разработка F-35 ведется с 2001 года. Самолет создается в трех базовых версиях: F-35A с обычным взлетом, F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой и F-35C палубного базирования. Палубная версия боевого самолета предназначена для старта с помощью катапульты, которой британские авианосцы не имеют; на корабли установлены трамплины, облегчающие взлет самолетов. F-35B имеет функцию укороченного взлета, в ходе которого для создания дополнительной подъемной силы используется не только планер самолета, но вертикальный вентилятор, установленный позади кабины пилота.

Минимальной дистанцией пробега F-35B для взлета являются 161 метр и 137 метров с использованием трамплина. Общая длина авианосца типа "Куин Элизабет" составляет 284 метра. Полетная палуба корабля имеет три взлетные дорожки: две длиной 160 метров для взлета истребителей F-35B, завершающихся трамплином, и одну длиной чуть менее 260 метров для тяжелых самолетов. Помимо Великобритании истребители F-35B намерена использовать Морская пехота США, но ее самолеты будут взлетать без помощи трамплина.

Испытания на взлет F-35B с трамплина проводились на американской морской базе "Патаксент Ривер" в Мэриленде. Во время проверок на самолет были подвешены массогабаритные макеты четырех авиационных бомб с комплектом наведения Paveway IV и двух ракет ASRAAM класса "воздух-воздух". Испытания F-35B на трамплине признали успешными: после "прыжка" самолет практически без провалов уверенно набирал высоту. Как ожидается, летные испытания истребителя на британском авианосце начнутся в 2018 году.

Максимальная взлетная масса F-35 при длине 15,4 и размахе крыла 10,7 метра составляет 27,3 тонны. Самолет может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 845 километров. F-35 может нести ракеты, бомбы и авиапушки общей массой до 8,1 тонны - 6,8 тонны на шести подкрыльевых точках подвески и 1,3 тонны на двух пилонах во внутренних отсеках вооружения. Помимо США и Великобритании принять на вооружение истребители F-35 намерены еще десять стран, включая Австралию, Японию и Израиль.

Василий Сычев