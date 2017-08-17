Народу обещана стая авиалайнеров



Самолет Ил-96 в сборочном цехе ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"

Источник: ИТАР-ТАСС/Михаил Вязовой Самолет Ил-96 в сборочном цехе ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"Источник: ИТАР-ТАСС/Михаил Вязовой

Дословно Дмитрий Олегович сказал: "Сегодня мы уже выпускаем 30 самолетов в год. Это в 25 раз меньше, чем Эрбас или Боинг. Но в 2025 г., с учетом наших планов, мы будем выпускать уже 110 самолетов в год. Советский Союз выпускал 75 самолетов - мы будем выпускать 110".

Нечто похожее я уже слышал несколько раз. Впрочем, не надо далеко ходить за подтверждением. Еще совсем недавно - в 2014 г. - экс-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян заявил, что в 2016 г. компания "Гражданские самолеты Сухого" выйдет на уровень выпуска 60 самолетов "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100) в год. В январе 2016 г. Михаил Асланович ушел в отставку с должности президента ОАК, а через несколько месяцев новый президент корпорации Юрий Слюсарь заявил, что в ближайшие годы не надо серийно выпускать по 60 штук SSJ-100 в течение года, достаточно 35 машин, максимум 40 самолетов, т.к. рынок больше не "проглотит".

Необходимо сказать, что в подходе к подсчету ежегодного выпуска самолетов гражданского назначения в России есть элемент лукавства. Уточню. Если говорить про ежегодных 30 штук машин, построенных, в частности, в 2015 г. и столько же в 2016 г., то в их число входят авиалайнеры для коммерческой авиации, самолеты специального назначения, построенные на базе семейства самолетов марки Ту-204/Ту-214, самолеты-амфибии Бе-200 для МЧС и др. Следует заметить, что самолеты специального назначения типа Ту-214СУС, Ту-214СР или Ту-214ОН можно условно называть продукцией гражданского назначения. Выпуск самолетов для авиакомпаний в последние годы держится в основном за счет производства региональных авиалайнеров SSJ-100. В 2014 г. машин этой марки построили 27 штук, в 2015 г. - 20 самолетов, а в 2016 г. - 22 авиалайнера.

Полагаю, что не надо заглядывать так далеко - в 2025 г., стоит выйти хотя бы на уровень 50 авиалайнеров для гражданской авиации в 2020 г., а к ним для весомости плюсовать самолеты Бе-200 и Ил-76МД-90А для Военно-транспортной авиации и др., чтобы суммарно было 65-70 гражданских и транспортных самолетов за год.

Сверхоптимистичные слова Д.Рогозина напомнили мне плакаты 80-х годов, которые выпускались и развешивались в общественных местах по заданию отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Красочные плакаты информировали население о том, сколько произведут мяса, молока, куриных яиц и др. в СССР в 1980 г., 1985 г., 1990 г. и т.д. В апреле 1985 г. при генсеке Михаиле Горбачеве выяснилось, что в последние годы правления генсека Леонида Брежнева шло падение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Только при генсеке Юрии Андропове удалось остановить снижение объемов производства в сельском хозяйстве страны. Через год (в феврале 1984 г.) к руководству страной пришел генсек Константин Черненко, и падение возобновилось.

Юрий Пономарев