Заложен фрегат проекта SIGMA 10514 для мексиканского флота

17 августа 2017 года на судостроительном предприятии Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) во Флиссингене (Нидерланды) международной группы Damen Shipyard Group состоялась церемония закладки головного фрегата проекта SIGMA 10514, строящегося для ВМС Мексики (название кораблю пока что не присвоено). На церемонии присутствовал мексиканский морской министр адмирал Видал Франциско Соброн Санц.

Проектное изображение заложенного для ВМС Мексики фрегата проекта Damen SIGMA 10514 (c) морское министерство Мексики (via www.navyrecognition.com )

В ВМС Мексики данный корабль официально именуется "океанским патрульным кораблем большой дальности" (Patrulla Oceánica de Largo Alcance - POLA). О заключении контракта с группой Damen на строительство одного корабля проекта SIGMA 10514 морское министерство Мексики объявило 10 апреля 2017 года. Стоимость контракта не сообщается, но мексиканские СМИ подтверждали, что корабль заказан в рамках выделенных еще в 2015 году для этой цели ассигнований в 5,783804454 млрд мексиканских песо (около 355 млн долл) (тогда закладка корабля планировалась в 2016 году на верфи в Мексике). Согласно официальным документам морского министерства, корабль должен быть сдан уже в декабре 2018 года.

Заложенный головной фрегат будет строиться во Флиссингене путем сборки из шести секций, две из которых изготавливает само DSNS, а четыре должны изготавливаться мексиканской военно-морской верфью Astillero de Marina No. 20 (ASTIMAR-20) в Салина-Круз (штат Оахака).

Всего ВМС Мексики планируют иметь шесть кораблей POLA, из которых пять по планам должны быть введены в строй уже к 2024 году. Строительство всех кораблей, кроме головного, должно осуществляться в Мексике на ASTIMAR-20, хотя пока что никакие контракты на этот счет не заключались. ВМС Мексики уже имеют опыт успешного сотрудничества с группой Damen, ведя по ее проектам и при ее содействии строительство больших сторожевых катеров проекта Damen Stan Patrol 4207 (тип Tenochtitlan) и вспомогательных судов.

Для ВМС Мексики заказ фрегата проекта SIGMA 10514 стал историческим событием, обозначив первый заказ крупного боевого корабля новой постройки за более чем 80 лет - с первой половины 1930-х годов, когда в Испании были заказаны шесть канонерских лодок-транспортов. После этого все значительные надводные боевые корабли ВМС Мексики получали в порядке помощи из состава ВМС США.

Согласно обнародованной информации, строящийся для ВМС Мексики фрегат проекта SIGMA 10514 близок по типу двум фрегатам того же проекта, построенным при содействии Damen в Индонезии. Мексиканский корабль должен иметь полное водоизмещение 2575 тонн, длину 107,14 метров, ширину 14,08 метра и осадку 3,75 метра. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая (CODOE) будет включать два дизельных двигателя мощностью по 9240 кВт, шесть дизель-генераторов по 735 кВт и два электромотора. Наибольшая скорость хода 28 узлов, экономическая 18 узлов, малошумная 14 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом, автономность 20 суток. Полный запас топлива 300 тонн. Экипаж 122 человека.

Вооружение мексиканских кораблей будет относительно слабым, и, судя по обнародованному изображению, должно включать одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 3, несколько 12.7-мм дистанционно управляемых пулеметных установок и, возможно, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата для противолодочных торпед. В ангаре обеспечено базирование вертолета 6-тонного класса. Корабль будет оснащен РЛС общего обнаружения Thales Smart Mk 2.

Мексика стала третьим реальным заказчиком корветов/фрегатов серии SIGMA разработки группы Damen, после Марокко и Индонезии. К настоящему времени Damen построила четыре корвета (или "малых фрегата") проекта SIGMA 9113 для Индонезии (были сданы в 2007-2009 годах), и два корабля проекта SIGMA 9813 и один проекта SIGMA 10513 для Марокко (сданы в 2011-2012 годах). Также с Индонезией заключены соглашения о постройке двух фрегатов проекта SIGMA 10514 на верфи индонезийского государственного судостроительного объединения PT PAL в Сурабайе (головной корабль был сдан в 2017 году).

Соглашение о заказе двух кораблей проекта SIGMA 9814 Вьетнамом, как сообщают, было аннулировано в 2016 году.

Глава судостроительной группы Damen Shipyard Group Рене Берквенс (слева) и морской министр Мексики адмирал Видал Франциско Соброн Санц на церемонии закладки для ВМС Мексики фрегата проекта Damen SIGMA 10514 на судостроительном предприятии Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) во Флиссингене (Нидерланды). 17.08.2017 (с) Damen Shipyard Group