Частная компания покупает старые британские самолеты-заправщики для использования в США

Американская частная компания Tempus Applied Solutions, заниимающаяся предоставлением на подрядной основе авиационных услуг министерству обороны США, и в том числе Командованию специальных операций США, а также "правительственным агентствам", 14 августа 2017 года сообщила, что покупает с хранения шесть списанных из состава Королевских ВВС Великобритании самолетов-заправщиков Lockheed L-1011 TriStar. Самолеты будут использованы Tempus Applied Solutions для предоставления на подрядной основе услуг по дозаправке в воздухе для ВМС США и стран НАТО.

Списанные самолеты-заправщики Lockheed L-1011 TriStar ВВС Великобритании на хранении на аэродроме Брантингторп, 25.03.2014 (с) Phil Whalley / avpicsphilwhalley.wordpress.com

Напомним, что ВВС Великобритании около 30 лет эксплаутировали транспортные и заправочные самолеты Lockheed L-1011 TriStar. Шесть самолетов L-1011-500 были приобретены министерством обороны Великобритании в 1982 году у авиакомпании British Airways, и переоборудованы в самолеты-заправщики - два обозначенных как TriStar K.1 и четыре транспортно-заправочных (с грузовой дверью), обозначенных как TriStar KС.1. В 1984 году еще три самолета L-1011-500 были приобретены у американской авиакомпании PanAm и введены в эксплуатацию как чисто пассажирские (два как TriStar C.2 и один как TriStar C.2А).

Все девять самолетов TriStar в ВВС Великобритании состояли на вооружении 216-й эскадрильи и использовались до 2013-2014 годов, после чего были списаны (в связи с получением новых самолетов-заправщиков Airbus A330 MRTT Voyager) и поставлены на хранение на аэродроме Брантингторп в Лестершире. К настоящему времени три из этих самолетов (серийные номера 1159, 1168 и 1177) уже утилизированы.

Теперь компания Tempus Applied Solutions сообщает, что приобретает шесть оставшихся этих самолетов, в том числе четыре заправщика (TriStar K.1/КС.1) и два пассажирских (TriStar С.2/С2А) (серийные номера 1157, 1164, 1165, 1174, 1225 и 1226). Из них в строй будут введены три самолета-заправщика, а остальные три борта будут использоваться как источники запасных частей. Самолеты-заправщики будут постоянно базироваться на территории США.

Cамолеты TriStar K.1/КС.1 способны нести до 140 тонн топлива, что делает их вторыми в мире по топливной вместимости самолетами-заправщиками после McDonnell Douglas KC-10 Extender, несущего до 161,5 тонн топлива.